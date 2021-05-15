Kaçamak pahalıya mâl oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri ve işyeri denetimleri ile ilgili Beyoğlu’nda çalışma gerçekleştirdi.

Polis ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu, belirlenen Beyoğlu’ndaki bir internet kafe ve iki gece kulübüne saat 01:00 sıralarında denetim gerçekleştirdi.

İş yerleri içerisindeki 83 şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu görüldü. 83 kişiye “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 282. maddesi gereğince toplam 290 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

CEZA YEMEMEK İÇİN MASANIN ALTINA SAKLANDILAR

İnternet kafedeki denetimler ilginç görüntülere de sahne oldu. Kafede bulunanların bazıları polisi görünce ceza yememek için bilgisayar masalarının altına saklandığı görüldü. O anlar polis kamerasına da yansıdı.

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