Kadıköy Müftülüğü’nde 10 Kasım’da tepki çeken görüntü

Kadıköy Müftülüğü'nün hizmet binasının bahçesinde bulunan Türk Bayrağının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım'da yarıya indirilmediği görüldü.

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Türk Bayrağı Kanunu hükümleri gereğince Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıldönümü olan 10 Kasım’da Türk Bayraklarının yarıya indirilmesi gerekirken, Kadıköy Müftülüğü’nün bu kurala uymadığı görüldü.

“BUNUN İHMARKARLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Cep telefonuyla çektiği fotoğrafları SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştıran Ufuk Emir isimli bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Müftülük o gün ya kapalıydı, ya da büyük bir ihmal ve bilinçli olarak yapılmış bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Etraftaki tüm binalarda, hastanelerin önündeki direklerde bayraklar yarıdayken, müftülük binasında dikkat çekici bir şekilde yarıya indirilmemişti. Farkında mı değillerdi yoksa günün anlam ve önemini kavrayamadılar mı bilemiyorum. Bunun bir ihmalkarlık olduğunu düşünüyorum. Bu durumun Kadıköy gibi Atatürkçü kesimin yoğun olduğu bir yerde yaşanması da dikkat çekici.”

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

2994 Türk Bayrağı Kanunu, Bayrağın Yarıya İndirilmesi (Çekilmesi):

Madde 4 – Türk bayrağı, yas alameti olarak 10 Kasımda yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere bayrağı yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Cumhurbaşkanlığınca ilan edilir.