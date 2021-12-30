‘Kadınlar öldürüldü, tecavüze uğradı’ diyen sanığa hakimden akılalmaz yanıt

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen, ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmak için Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen ve gözaltına alınan 34’ü kadının 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Savunmasında, “Kadınlar öldürüldü, tecavüze uğradı, işsiz bırakıldı” diyen kadın sanığa mahkeme hakimi, “’Erkekler de öldürülüyor’ diyenler de var. Biz de mi toplanalım” karşılığını verdi.

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İstanbul'da, 8 Mart 2020 tarihinde, ‘Feminist Gece Yürüyüşü' düzenlemek için Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, yürüyüşlerini gerçekleştirmek istedikleri sırada polis engeliyle karşılaşmış, 34'ü kadın olmak üzere toplamda 35 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 6'sı kadın toplamda 7 kişi, avukatlarıyla birlikte katıldı.

Mahkemede savunma yapan kadınlar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, anayasal haklarını kullandıklarını ve kamu malına zarar vermediklerini söyledi.

“KAMU MALIYLA BANA ZARAR VERİLDİ”

Savunma yapan Berfin Kırboğa, “Kadın cinayetlerini protesto ettik. Hâlâ samuray kılıcıyla bile kadınlar öldürülmeye devam ediliyor. Herhangi bir eşyaya zarar vermedim tam tersi kamu malıyla bana zarar verildi” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE DAHA ÇOK BİR ARAYA GELEBİLSEYDİK”

Emel Karadeniz ise yaptığı savunmada, “Burada esas mağdur bizleriz. 2019'daki 8 Mart sonrasında çok şey değişti. Kadınlar öldürüldü, tecavüze uğradı, işsiz bırakıldı. 2018'den bu yana her direnmede bulundum. Keşke daha çok bir araya gelebilseydik ve İstanbul Sözleşmesi kaldırılmasaydı” dedi.

“HAKİM: “’ERKEKLER DE ÖLDÜRÜLÜYOR’ DİYENLER DE VAR. BİZ DE Mİ TOPLANALIM?”

Karadeniz'in savunması üzerine mahkeme hakimi, “'Erkekler de öldürülüyor. 10 kadın öldürülüyorsa 20 erkek öldürülüyor' diyenler de var. Biz de mi toplanalım?” dedi.

“YASAL HAKKINIZI KULLANABİLİRSİNİZ”

Hakimin bu ifadelerinin ardından Karadeniz, “Siz de anayasal hakkınızı kullanabilirsiniz. Bugün kadınlar öldürülüyor dediğimizde erkekler de öldürülüyor diyen devlet yetkilisine ben şunu diyeceğim, devletin görevi nedir?” ifadelerini kullandı.

3 KADIN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme, savunmalarının alınması için kendilerine ulaşılamayan 3 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede 35 kişi hakkında, ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', ‘Görevi yaptırmamak için direnme' ve ‘Kamu malına zarar verme' suçlarından ayrı ayrı toplamda 1 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.