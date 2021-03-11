Kadınlara gece gözaltısına ve gerekçesine CHP’den tepki: Kanunda zıplama suçu var mı?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na göre gece yarısı gözaltı uygulamalarına son verileceğinin söylendiğini anımsatan Özel, dün gece 8 Mart’ta Beyoğlu’nda yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’nün ardından atılan sloganlar nedeniyle bir grup kadının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel şunları söyledi:

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

* İnsan Hakları Reformu Eylem planı, yarın da ekonomik reform açıklanacak. Kimsenin heyecanlanmadığı reformlar, normalde Türkiye'de reformlar gündem olur ama bu reformlardan sadece Recep Tayyip Erdoğan heyecan duyuyor.

* Bu heyecanı vatandaşa sirayet etmeyince sinirleniyor. Nasıl heyecanlansın? 19 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Ülkeyi Bay Kemal yönetiyor olsa, 19 gün önce gelmiş olsan eyvallah. Her gün sataştığın İsmet Paşa'dan mı devraldın sen hükümeti 19 gün önce?

* Bu ülkede hukuk ve ekonomi reforma muhtaç haldeyse kötü yönetimin itirafından başka bir şey değildir. Ama daha bu reformla ilgili şu cümle hepimizin kulaklarında; ‘İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz'. Ne oldu? Dün, 8 Mart'ta kadınlar toplandılar ve bir eylem yaptılar.

* Yaptıkları eylemden 2 gece sonra gece yarısı saat 12'de, yarımda evlerinden teker teker 18 tane kadını topladınız paldır küldür. Bir tanesi çocuk olduğu için çocuk şubeye diğer kadınları emniyete götürdüğünüz ifadelerini aldınız.

“KANUNDA ZIPLAMA SUÇU VAR MI?”

* Reform diye müjdelediğiniz şeyi daha söylediği sözün tükürüğü kurumadan, bunu yazan basının mürekkebi kurumadan. Madem böyle bir kararınız var Süleyman Soylu da bunu duyuyor ifade almak için bunu bundan sonra yapmayacağız diyorsunuz neyle olacak bu?

* Süleyman Soylu'nun talimatıyla genelgesiyle olacak. Ancak söze geldiğinde söylüyorlar geceleyin 18 tane kadını gidiyorlar ifade alacağız diye paldır küldür topluyorlar. Reform ilk dakikadan nasıl bir samimiyetsizliği içerdiğini gösteriyor. ‘Kadınlar zıplıyordu' diyorlar protesto yöntemi olarak zıplıyorlar.

* Hepsinde maske vardı sloganda ‘kork Tayyip kork kadınlar geliyor' ya da ‘zıpla zıpla zıplamayan Tayyip' bütün on binlerce kadın zıplıyor. Bu sloganlardan ‘cumhurbaşkanına hakaret suçu çıkardık' diyor ‘maske olduğundan da kimin attığını bilemedik zıplayanlanyanları gittik getirdik' diyor.

* Yani hukukun en temel ilkeleri yani ‘kanun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez, güvenlik tedbiri uygulanamaz'. Kanunda zıplama suçu var mı? ‘Kork Tayyip kork kadınlar geliyor' sloganından cumhurbaşkanına hakaret suçu çıkaran zeka ‘ağzında maske olduğundan bu sloganı kimin attığını göremedim' diyor zıplayanları seçtim diyor. Ondan sonra ben adalet reformu yapacağım inanın bana güvenin bana kim güvensin, kim inansın?