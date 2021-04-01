Kaftancıoğlu’ndan AKP’li başkanın ‘kahve daveti’ ile ilgili açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV’de Sözüm Var programının konuğu oldu. Kaftancıoğlu, kendisine kahve davetinde bulunan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin daha sonra bundan neden caydığıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Kaftancıoğlu, “Hakikaten böylesi bir normal bile toplumda ne kadar bir umutla karşılanıyor. Geçmişte bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Bütün liderler bir masanın etrafında buluşup konuşabiliyorlardı. AKP iktidarı döneminde siyasette insanların bir masa etrafında yan yana gelinebilmesinin önü kapatıldı. Demokrasi adına çok üzücü bir durum. İl başkanı olduğum ilk günden itibaren bayramlarda, kimi özel günlerde hep birlikte bütün siyasi parti il başkanlarını davet ettiğimiz buluşmalar oldu. Bütün siyasi parti il başkanlarını davet ettiğimizde ne yazık ki Cumhur İttifakı il başkanları hiçbir zaman katılmadılar” diye konuştu.

Kaftancıoğlu, AKP tarafından gerçekleşmeyen daveti, “Siyaset öyle bir şey ki, inandığınız şeyi söyleyeceksiniz ve söylediğinizin de gereğini yapacaksınız. Eğer bir şeyin gereğini yapamıyorsanız vatandaşı kandırmaya, yanıltmaya gerek yok” diye eleştirirken, süreci şöyle anlattı:

“RANDEVU İSTEDİK”

*(Osman Nuri Kabaktepe) Kahveye davet etse gider misiniz sorusuna öncelikle kongreye davet bekliyorum diye cevap vermiştim. Çünkü ben bütün kongrelere siyasi parti il başkanlarını davet etmiştim. Farklı bir toplantıda AKP il başkanına bu hatırlatılarak kahveye davet eder misiniz diye sorulduğunda, ‘Buyursun, gelsin, hemşehrim ile bir kahve içmek isterim’ diye yanıt vermişti.

*Sanıyorum partiye yeni üye olduğu için birilerine sormadan bu cümleleri etmemesi gerektiğini henüz öğrenememişti diye tahmin ediyorum.

*O gün tahmin ediyordum, şimdi öyle olduğunu görüyorum. Bunu da nasıl görüyorum? Seçildikten sonra açıklamıştım, en kısa sürede iletişime geçerek kahve davetine icabet edeceğim diye. 10 Mart’ta özel kalemim, AKP il başkanının özel kalemini arayarak o kahveye icabet etmek üzere randevu istemişti.

*9 gün sonra gazetecilerin sorması üzerine (Osman Nuri Kabaktepe) böyle bir randevu talebimizin olduğunu ama bir geri dönüş olmadığını söylemişti.

“BUYURSUN GELSİN”

Son olarak Osman Nuri Kabaktepe’nin “Biz nezaket ziyareti bekliyorduk, PR Çalışması değil” şeklindeki ifadesini değerlendiren Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

“PR’a kimin ihtiyacı olduğunu bizi izleyenler karar versin. Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanlığı, vatandaşa hizmet eden, siyaseti bir arada olarak vatandaşa hizmette rekabeti ve kaliteyi artırmak amacıyla siyaset yapan herkese açık. AKP İl Başkanı sanıyorum kahveye davet etti ama çağırmak için birilerinden izin almadı. Bizim böyle bir izne ihtiyacımız yok. Onun ikram edemediği kahveyi buyursun gelsin, ben il başkanlığımızda ikram edeyim.”

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