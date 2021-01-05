Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı

Dört yıl önce bugün Türkiye İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı. Bayraklı'daki adliyeye terör saldırısı haberi yürekleri ağızlara getirmişti. Adliyenin en işlek yeri olan C kapısı yakınında PKK'lı teröristler bombalı araç ile giriş yapmaya çalıştı.

Aracı ilk fark eden trafik polisi Fethi Sekin oldu. Hemen müdahale etti. Çatışma çıktı. Sekin terör kurşunu ile şehit düştü. Onun dikkati, direnişi ve kazandırdığı zaman sayesinde silah arkadaşları saldırganlara süratle müdahale etti.

YÜZLERCE HAYAT KURTARDI

Uzun namlulu silahlar ile saldıran üç terörist öldürüldü. Çatışma esnasında pencereden bakan zabıt katibi Musa Can da başına isabet eden kurşun nedeni ile hayatını kaybetti. Aralarında avukatların da bulunduğu 9 yurttaş yaralandı.

Eğer Fethi Sekin olmasaydı, teröristler tüfekler ve el bombaları ile adliyeye girecek, hakim, savcı, avukat, adli personelin ve vatandaşların bulunduğu yüzlerce kişiyi katledecekti. Kahraman Polis Fethi Sekin, hayatını feda ederek yüzlerce canı kurtardı. İzmirliler ve Türkiye onun bu fedakarlığını asla unutmadı.

SÖZCÜ'nün haberine kayıtsız kalmayan Adalet Bakanlığı, aynı yıl içinde İzmir Adliyesi'nin önüne Fethi Sekin'in heykelini dikti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kahraman polisin adını cadde ve parka verdi.

4 YIL SONRA MİNNETLE ANILDI

Ve dört yıl sonra bugün Fethi Sekin ile Musa Can minnet duyguları ile anıldı. Sekin'in heykeline çiçekler bırakıldı. İzmir Adliyesi'ndeki led ekranlara Sekin ve Can'ın fotoğrafları konuldu. Üzerlerine “Unutmayacağız” ifadeleri yazıldı. Bir başka ekranda ise Türk bayrağı üzerinde kenetlenmiş eller görseli kullanılarak anlamlı bir ifade yazıldı: “Biriz, beraberiz, kardeşiz. Bölemeyeceksiniz. Parçalayamayacaksınız.”

İzmir Emniyeti'ndeki silah arkadaşları Fethi Sekin için anma videoları yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fethi Sekin ve Musa Can anısına bir video hazırlattı. Videoda şöyle denildi: “İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can kardeşlerimizi şehadetlerinin dördüncü yıldönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı, asla unutmayacak.”

MANSUR YAVAŞ’TAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada da Kahraman Polis Fethi Sekin için binlerce mesaj paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sekin’in annesi için dillendirdiği Kürtçe ağıtın ses kaydını paylaştı. Yavaş paylaşımına “Kahramanlığın yüreğimizde, annene yaktığın ağıt ise hâlâ kulaklarımızda… Sen bu topraklarda, bir ananın daha bağrına ateş düşmesin diye gözünü bile kırpmadın. Seni ve şehitlerimizi asla unutmayacağız #FethiSekin. Rahmet ve minnetle” notunu düştü.

Sekin için paylaşılan bazı mesajlar:

Süleyman Soylu: Bayraklaşan Şehitler vardır… Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen… #FethiSekin, bu Millet için canını feda eden Şehidimiz… Sana ve bu Millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü: Hain planı canı pahasına bozan kahraman: #FethiSekin Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Unutmadık, unutmayacağız.

Abdulhamit Gül: İzmir Adliyesini hedef alan teröristlere karşı canını siper eden kahraman polisimiz Fethi Sekin’i ve personelimiz Musa Can’ı rahmetle, minnetle anıyorum. Şehitlerimizi asla unutmayacağız.