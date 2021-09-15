Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 29 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

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