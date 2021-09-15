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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 29 öğretim üyesi alınacak.

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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gün  içerisinde sadece  online  olarak  https://personelilan.istiklal.edu.tr/  adresinden  kabul  edilecek  ve  bu  link üzerinden   işlemler   yürütülecektir. Şahsen   veya   posta   ile   yapılan   başvurular   geçerli   kabul edilmeyecektir.

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