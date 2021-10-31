Kahramanmaraş Nurhak’ta ikinci HES’e isyan

Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesinde ikinci hidroelektrik santrali (HES) için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun olumlu çıkması tepkiyle karşılandı. Zifana Enerji Üretim A.Ş.’nin Göksu Deresi ve kollarına kurmayı planladığı Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi ile ilgili CİMER’e şikayette bulunulurken, sosyal medyada Çevre ve Şehircili Bakanlığı'na yönelik kampanya başlatıldı.

Ahmet KAYA

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Nurhak’taki hidroelektrik santrali (HES) projesi kapsamında Bulgurdere, Daçu Dere, Göksu Dere, Söğütlü, Biprikdere ve Ayranpınar'da 5 ayrı regülatör kurulmasının planlandığını ve yapılan tüm itirazlara rağmen HES yapılmasıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca olumlu karar verildiğini kaydeden Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ve çevre örgütleri ilk HES'te olduğu gibi karşıt kampanya başlattı. HES'lerin durdurulması için hazırlanan dilekçeyi CİMER ve sosyal medya üzerinden Çevre Şehircilik Bakanlığı’na göndermeye başlayan Nurhaklılar, projeye neden karşı olduklarını 7 ana başlıkta ortaya koydu.

“TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL”

HES projesinin hayvancılığa darbe vuracağını belirten Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, HES'ler ile ilgili itirazlarını şöyle dile getirdi:

– Projenin tamamının orman arazilerinde kalacağı belirtilmekle birlikte bölgede tarım arazileri, otlaklar, meralar yer almaktadır. Tarımsal ve ekolojik su ihtiyacı göz ardı edilmiştir. Bölge zengin bir fauna ve flora kaynağıdır. Endemik bitki ve hayvan türleri yer almaktadır. Bunların ne şekilde korunacağı belirsizdir. Ön görülen tedbirler yeterli değildir.

​- Ayranpınar, Daçu Dere ve Bulgur Dere, Göksu Çayı ile bir bütünlük teşkil etmektedir. Bu su kaynaklarını birbirinden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Aynı ekolojik sistemin parçalarıdır. Mevcut ekolojik bütünlük üzerinde bir çok HES ve baraj projesi vardır. Kimi faaliyete geçmiştir, kiminin de ÇED süreci tamamlanmış ve hayata geçmeyi beklemektedir. Tüm projelerin kümülatif etkisi, ekolojik bütünlük üzerinde yıkıcı olacaktır. Mevcut inceleme ve değerlendirme yöntemleriyle bu hususun hesap edilmesi ve bunun olmayacağını söylemek bilimsel değildir.

​- Proje sahibi şirket, bölgede faaliyette olan Teleme HES'in de sahibi olan ve işleten şirkettir. Bu şirket bölgede ağır bir çevresel yıkıma yol açmış sabıkalı bir şirkettir. Zira bu şirket tarafından dere kayalarla doldurulmuş, balıkların göç yolları kapatılmış, dereye can suyu bırakmak imkânsız hale gelmiştir. Derenin ekolojik sistemi geri dönülmez şekilde zarar görmüştür. Dereye her yıl binlerce alabalık yavrusu bırakılmakta ancak sonuç alınamamakta, balıklar çoğalamamaktadır. Üstelik bu balıklar kırmızı benekli alabalık olup endemik bir türdür. Tüm bu hususlarla ilgili idari başvurular yapılmış ancak ne hikmetse bu başvurular sonuçsuz kalmıştır.

​- Projenin sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ilgili araştırma ve anketler sahtedir. Zira ilgili çalışmalar başka bir ilçede yürütülmüş ve bu husus ortaya çıkınca ÇED firması apar topar bunu telafi edebilmek için daha geçen hafta itibariyle ilçemizde anket çalışması yürütmüştür. Kanuna karşı hile yapılmaktadır. Bu nedenle geçerliliği olmayan ÇED raporu iptal edilmelidir.

– Projenin hayata geçirilmek istendiği küçük dere ve pınarlarda yeterli su bulunmamakta sular yaz aylarında kurumaktadır. Bu durum bölgedeki besici ve çiftçileri dahi zorlamaktadır. Durum böyle iken bahsi geçen derelere el koyarak bu projeyi hayata geçirmenin bilimsel ve hukuksal bir karşılığı yoktur. Bölge ekolojik sisteminin yeni bir HES'i kaldıracak gücü yoktur.

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