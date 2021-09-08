Karamollaoğlu: Aldığımız borçların faizleri de bizi yiyip bitiriyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin borç faizlerine ödediği yüksek miktarlara dikkat çekti.

Hakan KAYA

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE’DE, EĞİTİMİN CİDDİ BİR NİTELİK SORUNU BULUNMAKTADIR”

Eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili konuşan Karamollaoğlu, “Eğitimde son 20 yıl içinde ciddi bir mesafe alamadık. İktidar tam 8 kere bakan değiştirdi, bir sistem oluşturulamadı. Türkiye’de, eğitimin ciddi bir nitelik sorunu bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmaya göre vatandaşlarımızın %72,6’sı Türkiye’de nitelikli eğitim yapılmadığını ifade etmektedir. Vatandaşımız bunu görüyor. Maalesef eğitimdeki politikalar çocuklarımızı yarış atına dönüştürdü. Sürekli bir imtihana giriyor öğrenciler. Bu imtihanlara hazırlanırken de öğrencilerimiz bilgiyle değil, iyi puan almanın yollarıyla donatılıyor. Eğitimde hedefimiz öğrencilerimizi hayata hazırlamak olmalıdır. Kendi seçtikleri sahada başarılı olmalarını sağlamak ve öğrencilerimizi vasıflı bir şekilde yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Öğretmenler arasındaki ayrımın mutlaka kaldırılması lazım. Ücretli öğretmenlik kalkmalı, her öğretmene aynı ücret verilmelidir. Bir ülkenin eğitiminin kalitesi öğretmenlerinin nitelikleri ile doğru orantılıdır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenler yetiştirme konusunda gerekli mesleki eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz.” dedi.

“TÜİK ELİNDEN GELENİ YAPIYOR AMA O DA BAŞARAMIYOR”

Karamollaoğlu, TÜİK’in açıkladığı yıllık yüzde 19.25 enflasyon oranı hakkında da değerlendirmede bulunarak, gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Halkın pazara çıktığında sıkıntıyı yaşayarak gördüğünü aktaran Karamollaoğlu, “Ayrılan ekonomi bakanı 2021 enflasyon beklentisi yüzde 8 olarak duyurulmuştu. Ancak enflasyon bu beklentinin tam 11,25 puan üzerine çıkarak yüzde 19.25'e ulaştı. Hiçbir tahmin ve öngörü tutmuyor artık. Bu sistemde bir bozukluk olduğunun işareti. Ekonomiyi anlamıyorlar manasına gelir bu. Hangi kararı alacaklarını bilemiyorlar. Ama bir karar almak mecburiyetindeler o kararın ne doğuracağını da bilemiyorlar. Ondan sonra önlerine bir tablo geliyor ‘bu doğru olamaz, şu rakamları düzeltin’ diyorlar. TÜİK de elinden geleni yapıyor ama o da başaramıyor. Çünkü gerçekleri çarpıtmak kolay değil, herkes ekonomist. Siz bunları farklı gösteriyorsunuz diye millet onlara kanmıyor ki. Zaten gariban vatandaş pazar çıktığı zaman sıkıntıyı çok açık olarak kendisi yaşayarak görüyor. Bundan dolayıdır ki bizim mutlaka bir takım tedbirleri almaya ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki ortadaki manzara şu, bugünkü şartlar altında ekonomiyle uğraşan kim varsa hepsi ya kendileri terk ettiler yahut da görevden uzaklaştırıldılar talimatlara uymadıkları için.”

“BU BORÇLARIN FAİZLERİ DE BİZİ YİYİP BİTİRİYOR”

Türkiye’nin artan borçlarına da vurgu yapan Karamollaoğlu, borç faizlerine ödenen yüksek miktarlara dikkat çekti.

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

* Ekonomi talimatla yönetilmez. Yanlış karardan doğru netice çıkmaz. AKP 2023 Vizyon Belgesinde; 2023 için yer alan 2 trilyon dolarlık milli gelir hedefinin bugün yüzde 50'sine bile ulaşamamış durumdayız.

* Bu ekonomi politikalarını değiştirmek lazım. Aksi takdirde bu politikaları değiştirmemekte ısrar eden iktidarı değiştirmek lazım. Borca artık alıştık, müptela olduk. Öyle bir noktaya geldik ki borçsuz yaşayamıyoruz.

* Her sene eski borçları ödeyebilmek, yeni açığı kapatabilmek için yeni borç almak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu borçların faizleri de bizi yiyip bitiriyor. 2023 yılında devletin ödeyeceği faiz 304 milyar 500 milyon lira olacak. 2024 yılında ne olacak 335 milyar.

* Bunlar tahmin, gerçekleşmeler büyük ihtimal bunların da üzerinde olacak. Bundan dolayı da faizde durmak yok yola devam düsturu ile hareket ediyorlar. Bu mantıkla bu problemi çözmeleri mümkün değil.