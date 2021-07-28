Karamollaoğlu’ndan ‘Oğuzhan Asiltürk’ cevabı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“BAZI ÇEVRELER BU KONUYU KENDİLERİNE GÖRE POMPALAYIP DURUYORLAR”

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, partisinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün, Milli Gazete'de kaleme aldığı yazıda Saadet Partisi’ne yönelik ‘Bana itaate söz verdiniz’ ifadelerini soran ATV muhabirine şu cevabı verdi:

* Ben onu duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar. İki hafta önce basit bir rahatsızlıktan dolayı bir arkadaşımızı basın toplantısına görevlendirdim, ‘Saadet partisi gitti, Temel Karamollaoğlu ayrılıyor…’ yapmayın bunu yahu.

* Bunu özellikle de ATV ve A Haber için de söylüyorum, bu konuları istismar etmekten lütfen vazgeçin, gerçeklerle yüz yüze gelin. Böyle ‘acaba bir fitne çıkarabilir miyiz, bir karışıklık olur mu? Şöyle söylendi ama biz bunu şöyle tevil edebilir miyiz, gibi bence yorumları bir kenara bırakın. Teşekkür ediyorum ben buna cevap verme ihtiyacı da duymuyorum.