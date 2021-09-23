Kargo görevlisine yumruk atarak ölümüne sebep olan sanık ‘Ben masumum’ dedi

İstanbul Çekmeköy’de Tayfun Şahin’in tartıştığı kargo görevlisine yumruk atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın “Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan cezalandırılması istendi. Sanık Tayfun Şahin ise savunmasında, “Ben masumum. Ben kendimi anlatamıyorum” diyerek beraatini istedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Çekmeköy'de 19 Ekim 2020 tarihinde, sipariş veren Tayfun Şahin'in kargo teslimi nedeniyle tartıştığı kargo görevlisi Mehmet Ali İbin'in yüzüne yumruk atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle, “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin cezaevinden getirilirken, müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen G.G. ifadesinde, “Mehmet Ali İbin'in çalıştığı acentenin sahibiyim. Kendisi 6 ay kadar benim işyerimde çalıştı. Olay günü 189 adet kargo ile dağıtıma çıktı. Saat 11.00 sıralarında şoför bana bilgi verdi. Yaralama olduğunu, Mehmet Ali'yi hastaneye kaldırdığını söyledi. Maktul yaklaşık 10 yıldır kargo sektöründe çalışmaktadır. Çevresinde ve müşterilerince çok sevilen bir kişiydi. İş ahlakı ve iş etiği üzerine örnek gösterilebilecek, iş arkadaşları tarafından çok sevilen bir kişiydi. Yapıcı ve agresif olmayan biriydi” dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın maktul Mehmet Ali İbin'in yüzüne yumruk attığını, gelen darbenin etkisiyle İbin'in sendeleyerek yere düştüğünü, düşmenin etkisiyle kafatası kemiğinde kırık olacak şekilde yaralandığını belirtti. Mütalaada, olayın başlangıcı, seyri ve sonucuna göre sanığın öldürme kastı olmaksızın haksız tahrike maruz kalmamasına rağmen maktule yönelik yaralama kastıyla yumruk attığı, kasten yaralama suçunu işlemeye yönelik eylemi neticesinde maktulün yere düşerek kafatasının kırılması şeklinde olayı sonlandığı aktarıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın kastını aşar şekilde ölüm sonucunu meydana getirmeye elverişli hareket ile üzerine atılı “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçunu işlediğinin anlaşıldığını kaydetti.

Mütalaada sanığın “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Haksız tahrik uygulanmasını gerektirir bir sebep bulunmadığının belirtildiği mütalaada, sanık hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmaması istendi.

‘BEN MASUMUM' DİYE SAVUNMA YAPTI

Duruşmada savunma yapan sanık Tayfun Şahin, şunları söyledi;

*Ben masumum. Ben kendimi anlatamıyorum. Dükkan benim bir alt sokağımdadır. Ben orada esnafım. Kimseyle tartışacak durumda değilim. Beni çağıran maktuldür. Kendisi beni itekledi. Kargoyu bana uzatıp çekiştirirken karnıma vurdu. Ben sağ kolunu kullanan bir insanım. Sağ elimde kargo paketi vardı. Sadece sol elimle itekledim. Vurmadım.

*Maktulle aramda 3 kişi vardı. Ben şoföre, ‘sizi şubenize şikayet edeceğim' diye söyledim. Benim iteklememden sonra maktul az bir miktar geriye gitti. 5-10 saniye içinde sırt üstü düştü.

*Aracın şoförü maktulün sara krizi geçirdiğini söyledi. Avucumla getirdim su verdim. Ben maktule yönelik hiçbir hareket yapmadım. Gerçekten yapmadım.

*Kamera kayıtları ortadadır. Hastaneye kendim götürdüm. Doktorun yanında maktulün başından ayrılmadım. Ben böyle bir şey yapmadım.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık Tayfun Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarına savunma yapmalarını için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Çekmeköy'de 19 Ekim 2020 tarihinde sipariş veren Tayfun Şahin'in kargo dağıtıcısı Mehmet Ali İbin ile telefonda görüştüğü ve İbin'in kargoyu bulunduğu yere yakın caminin önünden alabileceğini söylediği anlatıldı. Tayfun Şahin'in kargoyu almak için olay yerine gittiğinin anlatıldığı iddianamede, kargo dağıtıcısı İbin ile kargonun kendi adresine getirilmemesi ve geç kalması yüzünden tartışmaya başladığı kaydedildi.

Mehmet Ali İbin'in kolide açık adres yazmadığını ve gelip kendisinin almasını söylemesi üzerine, Tayfun Şahin'in maktulün yüz kısmına yumruk attığının belirtildiği iddianamede, İbin'in yumruk nedeniyle sert şekilde yere düştüğü, ağzından burnundan kan gelecek şekilde yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan İbin'in tedavisi yapılırken, 5 gün sonra hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, Tayfun Şahin'in, “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.