Karın ağrısı şikayetiyle geldi, hastane tuvaletinde doğum yaptı

Zonguldak'ta 20 yaşında bir kadın karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastane tuvaletinde doğum yaptı. Hastane yetkilileri olayı doğrularken konuyla ilgili adli işlem başlatıldı. Anne ve doğum yaptığı bebeği ise tedavi altına alındı.

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Zonguldak’ta yaşayan 20 yaşındaki S.K. karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Doğum sancısı yaşayan kadın tuvalete giderek kendi çabasıyla doğumu gerçekleştirdi. Bu sırada baygınlık geçirdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine kadının doğum yaptığı ortaya çıktı. ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Anne ve bebeği görevliler tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Konuyla ilgili adli işlem başlatılırken Atatürk Devlet Hastanesi yetkilisi olayı doğruladı.

Yetkili; anne ve çocuğunun durumunun iyi olduğunu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ve adli soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. (İHA)