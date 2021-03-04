Kaşıkçı davasında kan donduran ifade: Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haklarında yakalama kararı bulunun firari 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmazken, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada, firari sanıkları, yasa gereğince İstanbul Barosu'ndan atanan avukatlar temsil etti.

Tanık olarak dinlenen Cemal Kaşıkçı'nın şoförü Hikmet Çetinkaya ise, gazeteci Turan Kışlakçı'nın kendisini aradığını ve Kaşıkçı'nın şoförlüğünü yapmasını istediğini söyledi. Olay günü konsolosluk önünde araçların giriş çıkışını yönlendiren biriyle konuştuğunu ve kendisine “Bunların nasıl bir devlet olduğunu bilmiyor musunuz, uzaklaşın boşuna beklemeyin” dediğini, kendisinin ise “Kameralar var, nasıl çıkaracaksınız, kaybolamaz” dediğini o kişinin ise, “Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri” dediğini söyledi.

SON YAYINLANAN RAPOR, VELİAHTA SORUMLULUK YÜKLÜYOR

Mahkemede kendisine söz verilen müşteki Hatice Cengiz, “Turan Kışlakçı’yı neden dinlemiyorsunuz” dedi. Mahkeme başkanı, Turan Kışlakçı’yı tanık olarak çağırdıklarını, gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkardıklarını belirtti. Kendisine söz verilen Cengiz’in avukatı Ali Ceylan da, “Amerikan İstihbarat raporunun dosyaya getirilmesini talep ediyoruz, dosyada olmayan isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, Amerikan İstihbarat raporunun getirilmesi talebinin dosyaya katkı sağlamayacağını belirterek talebi reddetti. Mahkeme, Turan Kışlakçı’nın da aralarında olduğu dinlenemeyen tanıkların zorla getirilme hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklanan son rapor kapsamında ortaya çıkan yeni delillerin de dosyaya eklenmesini mahkemeden talep ettiklerini belirten Cengiz, “Bundan sonraki süreci avukatlarla beraber takip edeceğiz. Onun dışında söylenebilecek, bu en son yayınlanan raporun, biliyorsunuz doğrudan veliahta bir sorumluluk yüklüyor. Bu kapsamda İstanbul'da devam eden mahkeme sürecinin de buna dahil olmasını talep ettim. Bunu da takip ediyorum” dedi.