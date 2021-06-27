Katar aşkı dinmiyor

Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşma ve iş birliklerine yenisi eklendi. Buna göre; 36 Katar savaş uçağı ve 250 Katar askeri, 5 yıl süreyle Türkiye'deki askeri üs ve bölgeler ile havaalanlarında konuşlanacak. “Harbe hazırlık ve eğitim” amacıyla Türk hava sahasını kullanacak.

DİPLOMATİK AYRICALIK

Anlaşmaya Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanım imza attı. Anlaşma TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzası ile kanun teklifi olarak Meclis'e sunuldu. Anlaşmaya göre; Katar'a ait Fransız Mirage ve Rafale savaş uçakları ile ABD yapımı C-17 ve C-130 tipi nakliye uçaklarına, Apache helikopterlerine diğer uçuşlardan ayırt edilebilmesi için “Daimi diplomatik uçuş izni ve numarası” verilecek. Katar uçakları havadan tehlikeli madde ve mühimmat da atabilecek.

Türkiye, FIFA 2022 Dünya Kupası sırasında güvenliği sağlamak için Katar'a çevik kuvvet ekibi de gönderecek. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, anlaşmayı şöyle eleştirdi: “Niyet mektubu TBMM'ye geldi. Katar bu işi neden özel güvenlik şirketlerine değil de Türk çevik kuvvet polisine yaptırmak istiyor? Çevik kuvvet, mobil acil müdahale, özel harekat, bomba imha ve duyarlı köpek göndereceğiz. Katar aşkı sınır tanımıyor.”

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ise “Dünyada 3 önemli hava savunma ve atış merkezi var. Bunlar ABD, İsrail ve Türkiye- Konya'da bulunuyor. Katar uçak ve askerleri de Konya'da olacaktır” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da “Yabancı ülke askerlerinin Türkiye'de bulunması anayasamıza göre TBMM iznine tabidir, böyle bir izin alınmadı. Caddelerimizi bile ‘Katar' yaptılar. Hediye kılıfı ile 500 milyon dolarlık uçak aldılar, nedir bu Katar aşkı?” diye sordu.

Fabrikaları şirketleri Katar aldı

■ Borsa İstanbul'un % 10'u Katar'a satıldı.

■ Tank Palet'e 25 yıl süreyle Katar ortak oldu.

■ Kanal İstanbul güzergahındaki arazilerin 44 dönümünü Katar emirinin annesi satın aldı.

■ Katar, İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi'ne ortak oldu. Antalya Limanı'nın işletme hakkını aldı.

■ Süleymaniye'deki yenileme projesine ortak oldu.

■ Finansbank'ın % 99.8'ini ve Abank'ın tümünü ile Digiturk'ü Katar aldı.

■ İstinyePark'ın % 42, Boyner'in % 30.7, Banvit'in % 79.5 hissesi ile Arkas İnşaat ve Ergo Portföy Katar'ın oldu.

■ Katarlılar Türkiye'de 1600 konut satın aldı. TOKİ ise Katar'a Ataköy sahilinde 125 dönüm arazi sattı.

■ Katar emiri, Türkiye'ye 500 milyon dolarlık uçak ve 53 yarış atı hediye etti, Türkiye Doha'da askeri üs kurdu.