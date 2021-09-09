Kayseri Şeker Fabrikasından küspe kurutma tesisi yapım ihalesi düzenlenecek
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Boğazlıyan Fabrikası bünyesinde Küspe Kurutma Tesisi Yapımı için ihale düzenleyecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisine sunmaları gerekmektedir.
İhaleye ilişkin şartname, Plan Proje Yatırım Müdürlüğü'nden ya da rukiye.demiryirci@kayseriseker.com.tr internet adresinden temin edilmektedir.