‘Kazdağları’nda Kanadalı şirketin izni iptali edildi’

Çanakkale’de Kazdağları’nda siyanürle altın arayan Kanada merkezli Alamos Gold şirketi hakkında CİMER’e yapılan bireysel başvuruya gelen yanıtta, maden şirketinin izninin iptal edildiği belirtildi.

425 GÜN MÜCADELE VERDİLER

Kazdağları’nda tam 425 gün soğuk, kar, kış demeden 7/24 Kirazlı Balaban tepesini (cevherin bulunduğu) korumaya alan çevreciler, Kanadalı Alamos Gold ve yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından Kazdağları'nda kurulmak istenen altın madeni projesi izninin iptal edildiğini duyurdu.

“İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bireysel başvuruya Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden verilen yanıtta;

“Kurumumuz ile ilgili firma arasında yapılan bir protokol bulunmamaktadır. İzin İptalleri yapılmıştır. Söz konusu alanda, iş makinesi bulunmamaktadır. Sadece konteyner bulunmaktadır. (6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 17/4 Maddesi ‘izin iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri bildirime gerek kalmaksızın bir yıl içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek ormanlık alanın dışına çıkartılır’ hükmü dahilinde 13.10.2021 tarihine kadar süreleri mecuttur.) İlgili alanda firmanın izinleri iptal edildiğinden saha idaremiz tasarrufuna geçmiş olup; bu alanda bütçe ve ödenekler dahilinde planlaması yapılmaktadır” denildi.

“SIRA BÖLGENİN REHABİLİTESİNDE”

İstanbul Kazdağları Dayanışması’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

* Doğa düşmanı Alamos Gold’u, ancak kararlı ve tüm zorluklara göğüs geren bir direniş pratiği Kazdağları’ndan söküp atabilirdi ve bizler de kararlı, kesintisiz bir direnişi ortaya koyarak bu kazanımı, Türkiye ekoloji mücadelesi tarihine yazdırmayı başardık.

* Şimdi sıra katliamın gerçekleştirildiği, 350 bin ağacın kesildiği, kurdun, kuşun, domuzun, sincabın yuvası olan bu alanın rehabilite edilmesinde.