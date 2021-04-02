Kemal Kılıçdaroğlu: Bugün gerçekten çok öfkeliyim

Sosyal medyada ‘Aslı tezgah lobisi' kullanıcı adı ile yer alan Aslı Özkısırlar, takı satarak geçimini sağlıyordu. Çoklu organ yetmezliğine yakalanan Özkısırlar, hastanede yer olamadığı için tedavi olamıyordu. Twitter üzerinden de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazarak defalarca durumunu anlatan Özkısırlar, hayatını kaybetti.

“TÜRKİYE BU ZULMÜ HAK ETMİYOR”

Aslı Özkısırlar’ın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hastanelerdeki sorunlara dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bugün gerçekten de çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti.

* Bazen soruyorlar Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? diye. Adana’yı düşünün. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolasıyla.

* Önce dalga geçtiler, sonra eleştirdiler, sonra gelip mühürlediler. Hastayı boş yatak yok diye ölüme gönderenlerle hastaneyi mühürleyenler aynı insanlar.

* Aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü kabul etmiyor, bu zulmü hak etmiyor.