Kemal Kılıçdaroğlu: Bütün kirlilikleri yayınlanan videolarla ortalığa saçılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.

Gençlere hitaben konuşan Kılıçdaroğlu, öncelikle tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Son günlerde gençlerle sık sık seslendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Aslında buna mecburum. Çünkü Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan sizlersiniz” dedi.

“BU ÜLKEYİ KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKARACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, gençlere seslenmeye şöyle devam etti:

* Size kefen edebiyatı yapanların gerçek yüzlerini görüyorsunuz. Bütün kirlilikleri, yayınlanan videolarla ortalığa saçılıyor.

* Ben genç değilim, genç rolü de yapmam. Ben sizin demokrat amcanızım. Zaten sosyal medya hesaplarında da böyle söylüyorsunuz.

* Sizler öğrenme, ben anlama çağındayım. Ben sizi anlarım. Hızla telafi ederim. Hızla düzeltirim her türlü sorunu. Allah’ın izniyle gençler, siz ve biz, bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız.

* Güzel günler göreceğiz sevgili gençler. Güzel günler göreceğiz. Hep beraber bunlarla hesaplaşacağız.

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