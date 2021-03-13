Kemal Kılıçdaroğlu, Caribou Contests Matematik Yarışması’nda birinci olan Cemre ile buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının ikinci etabının temel atma törenine katılmak için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İzmir programı kapsamında Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’na katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Caribou Contests Matematik Yarışması’nda birinci olan 7 yaşındaki Kumsal Cemre Badem ve ailesiyle de buluşarak sohbet etti.

“ATATÜRK’ÜN İZİNDE YÜRÜYÜP, ÜLKEME VE İNSANLIĞA FAYDAMIN DOKUNACAĞI İŞLER YAPMAK İSTİYORUM”

Atatürk’ü çok sevdiğini söyleyen küçük kız, “Ben Atatürk’ün izinde yürüyüp, ülkeme ve insanlığa faydamın dokunacağı işler yapmak istiyorum. Yüzyılın insanının Mustafa Kemal Atatürk olduğuna ben inanıyorum. Atatürk yaşasaydı ki şu anda kalbimizde yaşıyor, çok daha güzel olurdu, mutlu olurduk. Onu görmek çok istiyorum ama kalbimde yaşıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu da kıza, “Aslı olan o zaten. Fikirlerini anlamak ve onları büyütmek. O zaman Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşatmış oluruz hep beraber” cevabını verdi.