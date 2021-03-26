Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beni özgürce eleştirin ve korkmayın diye sizden oy istiyorum

Bursa’da ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engürücük’te zeytin üreticilerinin sorunlarını dinledi. Ardından Gemlik Belediyesi’nde toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi.

“6 MİLYON 300 BİN GENÇ TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK”

2023 seçimlerinde 6 milyon 300 bin gencin oy kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi.

* Bu ülkeye gerçek anlamda hak, hukuk ve adaleti getirmeye kararlıyız. Bu ülkede gençlerin önünü açmaya kararlıyız. Bu ülkede gençlere istihdam alanı açmakta kararlıyız.

* Bu ülkeye düşünce özgürlüğünü getirmeye kararlıyız. Bu ülkeye de gençleri başımızın üstünde taşımaya kararlıyız. Çünkü onlar bizim umudumuz, onlar bugünümüz ve onlar aynı zamanda yarınımız.

* Sevgili gençler sizleri çok seviyorum, saygı duyuyorum. 2023’te eğer sandık gelirse, 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek ve oy kullanacak ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek.

* 6 milyon 300 bin genç bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak. Size inanıyor, size güveniyorum.

“HARCADIĞINIZ HER KURUŞUN HESABINI MİLLETE VERİN”

“Biz yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* Huzur kadar değerli bir şey yok. Her evde huzurun, caddede huzurun, kentte huzurun, hatta Türkiye’de huzurun olması lazım. Kavgadan artık toplum bir şey beklemiyor. Kavgadan artık arınması lazım bu toplumun bunu yapmamız gerekiyor.

* Yeni siyaset anlayışımızın bir başka temel özelliği de şu; belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim dedim ki, siz yatırımlar yapıyorsunuz gayet güzel, ama yaptığınız her yatırımın harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin.

* Çünkü harcadığınız para sizin paranız değil, bu para milletin parası. O zaman millete hesap vermek gibi onurlu bir görevi her belediye başkanımız yerine getirsin.

“BİZİM BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 3 BİN 100 LİRA”

Konuşmasında CHP’li belediyelerdeki asgari ücrete de değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bizim belediyelerde asgari ücret 3 bin 100 lira. Ama hükümet asgari ücreti 2 bin 800 küsur lira belirledi. En küçük belediyemiz bile asgari ücret olarak 3 bin 100 lira işçisine veriyorsa hükümet kendi işçisine, kendi belediyelerinde eğer bunu yapamıyorsa bir sorunumuz var demektir. Bu sorunu çözeceğiz.

* Asgari ücret arttığı zaman ne olur? Esnaf kazanmış olur. Çiftçi kazanmış olur. Toplumun her kesimi özellikle orta gelirli kesimleri büyük ölçüde bundan yararlanmış olacaklardır.

“BENİ ÖZGÜRCE ELEŞTİRİN DİYE SİZDEN OY İSTİYORUM”

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi:

* Sizden şunu istiyorum. Yeni bir siyaset anlayışını destekliyorsunuz, buna inanıyorum. Ama sadece siz değil, yakın çevrenizi de ikna edin, oturun konuşun.

* Deyin ki yeni bir siyaset anlayışının artık Türkiye’ye gelmesi lazım. Yeni siyaset anlayışında kavgaya yer yok. Yeni siyaset anlayışında hiç bir çocuk yatağa aç giremeyecek.

* Yeni siyaset anlayışında demokrasi olacak. Yeni siyaset anlayışında gençler ‘ya şu tviti atarsam acaba başıma bela gelir mi?’ diye bir şey düşünmeyecek.

* Size şu garantiyi veriyorum sevgili gençler. Sizden oy istiyorum neden biliyor musunuz? Beni özgürce eleştirin diye ve korkmayın diye sizden oy istiyorum.

“İKİNCİ YÜZYILIN BAŞINDAYIZ”

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Biz diyoruz ki bir yüzyılı bitirdik, şimdi ikinci yüzyılın başındayız. 2023’te ikinci yüzyıla başlamış olacağız. Biz ikinci yüzyılda neler yapacağız.

* Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırdığımız zaman o zaman görevimizi yerine getirmiş olacağız.

Konuşmasını tamamlayan Kılıçdaroğlu, Gemlik Belediyesi’nin Halk Market, Kurşunlu Yaşlı Huzurevi ve Uğur Böcekleri Kreşi açılışlarını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra alanda bulunan kadın girişimci derneklerinin tezgahlarını da ziyaret etti.

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