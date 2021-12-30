Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmadı

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in kapısından gönderilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa da Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti…

Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıklamıştı…

Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

* Bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, birinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak en insani görevimdir.

*Nerede kul hakkı yeniyorsa, torpil oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur.

* Dün, bir feryadı dile getirdik. KPSS’de 80 90 puan alan evlatlarımızın sözlü sınavlarda elendiğini duydum.

“BÜYÜK HAKSIZLIK VAR”

* Onlarla konuştum. Bu memlekete yazıktır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır.

* Düne kadar mülakatlarda artı 3 eksi 3 arasında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatı ile?

* TÜGVA’dan TÜRGEV’den gelen listeler üzerine mi bu karar alındı? Büyük haksızlık var.

*Benzer olayları daha önce yaşayanlar Danıştay’a gittiler. Davaları açtılar. Danıştay, mülakatlarda yapılan haksızlıkları tescilledi.

“ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

*Verdiği kararda, ‘Verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır’ diyor. Bunu yaparsanız, şu bakanlıkta oturanların yaratacak yeri yoktur.

*Dürüst bürokratları ayırıyorum. Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz.

* Haksızlığa uğradığına inanan bütün herkese hukuki desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız.

* Haksızlık yapanlar unutmasın, görecekler haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler.

* Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak benim namus borcumdur.

ZİNCİR KİLİT VURULDU….

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişi öncesinde bakanlığın giriş kapısının zincirle kilitlenmesi dikkat çekti…

BAKAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açılamada, “Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin” ifadelerini kullandı.

TÜİK’E GİTMİŞTİ ANCAK İÇERİ ALINMAMIŞTI…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK’in kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı gün kurumu ziyaret etmek istemişti.

Randevu talebi reddedilen Kılıçdaroğlu bu kez kurumun binasına gitmiş ancak içeri alınmamıştı.

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