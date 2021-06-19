Kemal Kılıçdaroğlu: Uzat o eli sıkmaktan şeref duyarım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'in Milli Mücadele Kahramanı Şahinbey'in anıtını ziyaret ettikten sonra Şahinbey ilçesindeki 4 bin 500 esnafın hizmet verdiği Mavi Kent Oto Sanayi Sitesi'ne geçti.

Mavikent Oto Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Balcı ve site sakinleriyle bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, kendisiyle fotoğraf ve özçekim yapmak isteyen işçilerin bu isteklerini geri çevirmedi. Bu arada, ilginç bir diyalog yaşandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, sohbet için bir torna atölyesine girdi ve makine başında çalışan 38 yaşındaki Ergün Hilaloğlu'na elini uzattı. Torna işçisi Hilaloğlu beklemediği bu hamle karşısında önce ellerine baktı. Ellerinin kirli olduğunu görünce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkıp sıkmamakta tereddüt etti.

Bu kararsızlığı fark eden Kılıçdaroğlu, “Uzat, uzat. O el emekçi eli. Kirli de ola o eli sıkmaktan şeref duyarım” dedi. Bunun üzerine Hilaloğlu elini uzatarak Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Ardından bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında KHK mağduru olduğunu ve oto tamirciliği yaptığını söyleyen eski polis memuru Cuma Kabalan, “Sayın Genel Başkan, ben 31 yıl hizmet yaptıktan sonra KHK ile atıldım. Bu çok zoruma gitmedi de, onlarla birlikte siyaset yapıp, o yapılanmayla kolkola olduğunu herkesin bildiği hiçbir siyasetçi hakkında işlem yapılmaması zoruma gidiyor” diye yakındı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğu Mavikent Sanayi Sitesi incelemeleri sırasında güvenlik önlemi alan Jandarma'nın komutanlarıyla bir süre sohbet ederek teşekkür etti.