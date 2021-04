Kemal Kılıçdaroğlu’na bu kez esnaf çocukları dertlerini anlattı

Pandemi nedeniyle 1 yıldan uzun süredir belirli aralıklar açılıp ardından kapanan esnafın yaşadığı sorunları bu defa çocukları dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen gençler ailelerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı. Hem okuyup hem de çalışarak ailelerine destek olan gençler işsizlik korkusu ve güvensizlik nedeniyle yurt dışında hayaller kurduklarını dile getirdiler.

Gençlere umutsuz olmamaları mesajı veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, yerel üretime odaklı politikalar ile ekonomide yaşanan sorunların çözülebileceğini söyledi.

“BİZ HİÇBİR ŞEKİLDE KİRA DESTEĞİ ALMADIK”

Gençler dertlerini şöyle anlattılar:

*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri dükkanda babamla beraber çalışıyorum. Hem okuyup hem çalıştım. Zor diye hayallerimden hiçbir zaman vazgeçmedim, çalıştım ve Tıp Fakültesi'ni kazandım. Pandemide bize gösteriyor ki insan sağlığı her şeyin üstünde olan bir şey. O zaman ne kadar kıymetli bir meslek seçtiğimi anladım. Pandemiden dolayı bizim de bir gelir kaybımız oldu. Eskiden 7 gün çalışabiliyorduk şu an 5 güne düştü. Onun dışında çalışma saatleri de kısıtlı 12'den sonra müşteri geliyor 6 gibi bitiyor. Onun dışında pek bir zaman kalmıyor. İnsanların da yeme içme gibi şeylere daha çok yöneldi. Giyim şu an daha lüks ve pahalı olduğu için bize sıfır ürün gelmiyo,r geldiği zaman da defolu geliyor. Pandemi ekonomik olarak bizi zorluyor.

“İNSANLARIN ÇOĞU YURT DIŞINA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR”

*Annem terzilikle uğraşıyor, babamın da kafesi vardı. Pandemi başladıktan sonra, şartlar sebebiyle babam kafesini kapatmak durumunda kaldı. Pandemiden sonra evdeki gelir teke düştü. Ben üniversiteye başladığımdan beri çalışıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim gidermeye çalışıyorum. Tanıdığım birçok insan da bu şekilde. Çünkü her ne kadar emek göstersek de çalışsak da, ne yeterince imkan sağlanıyor ne yeterince burs var ne de eğitimimize odaklanmamız için gereken şartlar bize temin ediliyor. Hem okuyup hem çalışmaya, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Fakat bu uzun sürecin sonunda da yine kafamızda olan şey işsizlik korkusu oluyor. Hem ekonomik sıkıntılar hem de siyasi konjektörü bir arada düşündüğümüz zaman insanların çoğu yurt dışına gitmeyi düşünüyorlar çünkü burada yitip gitmekten, burada kaybolmaktan, burada gösterdikleri çabanın karşılığını alamamaktan korkuyorlar.

“BABAMIN EVDE SESSİZLEŞTİĞİ ÇOK GÜN OLDU”

*Üç kardeşiz, iki yaşında kardeşim var. Onun ihtiyaçları oluyor, daha çocuk. Oyuncak istiyor, bezi oluyor, maması oluyor. Bunları karşılamakta zorlandığımız günler oldu. Faturalarımızı ödemekte zorlandığımız günler oldu. Üniversiteye hazırlanıyorum gelecekle ilgili kaygılandığım çok gün oldu. Babamın evde sessizleştiği çok gün oldu. Annem babam ve ben çok etkilendik bu 1 yıllık süreçte. Çünkü bir açılıyor bir kapanıyor, tam işler düzeldi dediğimiz anda tekrar kapanıyor ve biz etkileniyoruz. Bir ek gelirimiz yok aile büyüklerimizden destek alıyoruz. Devletten aldığımız ödenek yetersiz. Babam onunla işlerini mi halletsin, üç tane evdeki çocuğunu mu doyursun? Gerçekten zor bir süreç.

*İki küçük kardeşim var, onlara baktığım için eğitim öğretimime devam edemiyorum. Ev geçimi durdu, devam etmiyor. Çocuklar mağdur, çocuklara kitap alamıyorum.

“PANDEMİ ŞU AN EN KÖTÜ DÖNEMDE”

*Babam yedek parça satışı yapıyor. En çok etkilendiği kısım ise sokağa çıkma kısıtlamaları. Normalde 6 gün çalışıyordu şimdi 5 güne düştü ve resmi tatillerde de düşüyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında izin alınamıyor, denedik aslında izin almayı ama alamadık. Bazıları alabiliyor o iş nasıl oluyor bilmiyorum, torpille olabilir. Çalışan sayısı aynı ama gelir azaldı, sigortalar ödeniyor. Kredi çekildi ama 6 ay ödemesiz diye ödemeleri başladı hiçbir erteleme olmadı ki pandemi şu an en kötü döneminde.

*Minik bir çay ocağımız var Ankara’da. Biz hiçbir şekilde kira desteği almadık, minicik bir alanımız varken.

*Öyle bir anlatıyorlar ki, sanki herkes çok mutlu, kimsenin sıkıntısı yok. Bugünün Türkiye’si, dönemin lale devri gibi devir işte…

*Bul bütün denizleri koy beni içine, çabaladıkça batıyorum daha da derine, kaldırımlar götürmüyor artık beni evime… Söyle Kemal amca söyle ne olur, kim çıkaracak bizi düzeye?

“BUNLARIN TAMAMINI AŞMAK MÜMKÜN”

Gençlerin yaşadıkları sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

*Sizden daha önce de pek çok özellikle üniversite mezunu olup işsiz kalan genç arkadaşlarla bir araya geldim. Onlar da çok büyük bir umutsuzluk içindeler. Sizden önce görüşme yaptığım arkadaşlarım da büyük ölçüde yurt dışına gidebilir miyim? Yurt dışında daha rahat iş bulabiliriz diye bir beklentileri var.

*Kaygılarınız, sıkıntılarınız var biliyorum, bunların tamamını aşmak mümkün. Türkiye ekonomisinde izlenen politikayı süratle değiştirmek lazım, ekonomi tümüyle para politikasıyla yürütülemez.

*Para ve maliye politikasının birlikte olması lazım ve iki politikanın da üretime endekslenmesi lazım. Teşvik politikalarının yerel üretime, istihdam yaratan politikalara endesklenmesi lazım.

“SARAYLI KEFEN EDEBİYATI YAPSIN, SORUNLARINI BEN ÇÖZECEĞİM”

Kılıçdaroğlu, gençlerle buluşmasının ardından sosyal medya hesabından da şu açıklamayı yaptı:

“Gençlerin gerçekte neler yaşadığını bazen göremiyoruz. Bu kez esnaflarımızın evlatları olan gençlerle buluştum. Çözüm üretemeyen Saraylı onlara kefen edebiyatı yapadursun, sorunlarını ben çözeceğim. Gençleri düzlüğe çıkaracağım.”

