Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Söke söke getireceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan hazırladığı seçim bildirgesinde onlar da 3600 ek gösterge vereceklerini ifade ettiler. Yıl ne zaman? 2018. Hangi yıldayız? 2021. Hâlâ getirmiyor. Neden getirmiyor? Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim" diye konuştu.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Kültür – Sanat Çalıştayı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“TÜRKİYE SAVRULUYOR”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, “Ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz” sözlerinin hatırlatılması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

* İktidar kimsenin tekelinde değildir. Orada oturuyorsa halkın sayesinde oturuyor, milletin sayesinde oturuyor. Elbette ki her siyasi partinin kuruluş nedeni, iktidara talip olmaktır.

* Eğer demokrasi kültürü bu kadar geriye gitmişse bir kişinin, zaten o kişinin Türkiye'yi yönetemeyeceği açıktır. Nitekim de yönetilmiyor, Türkiye savruluyor maalesef.

“ONUN GÖRDÜĞÜ SADECE SARAY”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3600 ek göstergeye ilişkin yaptığı açıklamaya ise şu sözlerle karşılık verdi:

* Saraydakiler, üç yerden, beş yerden aylık alanların hepsinin durumu iyi, onlar memnunlar çünkü Erdoğan sadece onları görüyor.

* Erdoğan pazarda alışveriş yapan memuru da görmüyor, işçiyi de görmüyor, emekliyi de görmüyor, ev kadınını da görmüyor. Onun gördüğü sadece Saray. Bakıyor Saraydakilerin hiçbirisinin sorunu yok, ‘O zaman Türkiye'de herhalde hiç kimsenin sorunu yoktur.'

* Ama Türkiye farklı bir Türkiye. Saray ayrı, Türkiye ayrı. Bu ayrımı Erdoğan'ın çok net görmesi lazım.

“SÖKE SÖKE 3600 EK GÖSTERGEYİ GETİRTECEĞİM”

* 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan hazırladığı seçim bildirgesinde onlar da 3600 ek gösterge vereceklerini ifade ettiler. Yıl ne zaman? 2018. Hangi yıldayız? 2021. Hâlâ getirmiyor.

* Neden getirmiyor? Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan getirmeye mecbur olacak. Getirmezse biz getireceğiz. Bu kadar açık, bu kadar net.

“ERDOĞAN ŞİMDİ BUNUN ALTYAPISINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın enerjiyle ilgili yaptığı açıklamasının hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:

* Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor. Şimdi kara kışa gireceğiz. Kara kış ekonomisini yaşayacak bu ülkenin insanları.

* Elektrik parasını, doğal gaz parasını, su parasını ödeyemeyecek duruma gelecek. Erdoğan çıkmış milletin karşısına, toz pembe tabloyu bir kenara bırakarak, Çünkü gerçeği görmeye başladı, ‘Dünyada her şey çok kötüye gidiyor, dolayısıyla bizde de kötüye gidecek.

* Şimdi bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Gitsinler Avrupa'ya baksınlar, Kanada'ya baksınlar, Japonya'ya baksınlar, Güney Kore'ye, Papua Yeni Gine'ye, Yeni Zelanda'ya baksınlar; bizim halkımızın çektiği zulüm kadar hiç kimse bu zulmü çekmemiştir.

“HİÇ KİMSE UMUTSUZ OLMASIN”

* Erdoğan bir altlık oluşturuyor şimdiden, ‘Dünya kötüye gidiyor, biz de kötüye gidebiliriz, vatandaş buna hazırlıklı olsun.' diye.

* Saray kötüye gitmiyor, vatandaş kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor, pek çok sorun var.

* Bu sorunları biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Kötü yönetiliyoruz evet ama hiç kimsenin umutsuz olmasını istemiyorum. Hiç kimse umutsuz olmasın.

* Herkes şunu, kafasının bir yerinde tutsun: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok.

*Bütün sorunlarını kararlılıkla, inançla, halktan yana ve halktan güç alarak çözeceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim.