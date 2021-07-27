Kentin işlek caddesindeki yol çöktü

Elazığ'da şehrin en işlek noktalarından biri olan merkez Bosna Hersek Caddesi üzerinde yolda çökme meydana geldi.

Bosna Hersek Caddesi Postahane önünden başlayarak kent meydanındaki Saat Kulesinin olduğu yere kadar yaklaşık 75 metre uzunluğundaki alanda derin çökmeler meydana geldi. Yolda meydana gelen çökme sonucunda trafik polislerince araçların gidiş dönüş trafiği kapatıldı.

Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken, hemen yan tarafında bulunan ve Elazığ Belediyesi tarafından yapımı devam eden kent meydanı inşaatı nedeniyle yolda çökmenin meydana geldiği iddia edildi.