Kılıçdaroğlu ‘Ahmet İsvan’ sergisinin açılışına katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki yerleşkesinde “İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977” sergisi açıldı. Serginin açılışı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ve İsvan ailesinin katılımı ile gerçekleştirildi.

“İSTANBUL'A GÜVEN VERİYOR”

Serginin açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hizmet etmenin farklı bir anlamı ve ağırlığı olduğuna vurgu yaparak “3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u yönetmek çok farklı bir şeydir. Bir metropolü yönetmek, devasa sorunları kucaklamak demektir. Var olan sorunlara çözüm üretmek demektir. Onun attığı adımların bugün sürdürülebilir olması o adımların ne kadar doğru ve zamanında atıldığının bir başka karinesidir. Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor. Onların hizmetleri unutulmamalı, gelecek kuşaklara aktarılmalı. Belediye başkanımız sayın İmamoğlu da bu çerçevede elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Bütün ön yargılardan arınarak bunu yapmış olması belediye başkanı olarak İstanbulluya güven veriyor” diye konuştu.

“HALKÇI BELEDİYE BAŞKANI”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Ahmet İsvan ‘Halkçı Belediye Başkanı' gibi çok anlamlı ve değerli bir tanımlamayı sonuna kadar hak eden, halka hizmeti daima en ön planda tutan bir belediye başkanımızdı. Ahmet İsvan, İstanbul'un seçim tarihinde en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı olmuştur… Türkiye'nin siyasi olarak büyük çalkantılar yaşadığı bir dönemde, çok zorlu bir görevi yerine getirmiştir. Milliyetçi Cephe hükümetinin çıkardığı engel ve zorluklarla mücadele etmek durumunda kaldığı, 4 yıllık görev süresi, tam 6 kez hükümet değişimine sebep olan bir dönemdi” dedi.

“İLKLERE İMZA ATTI”

İsvan'ın birçok ilkin altına imza attığını belirten İmamoğlu, “Ahmet İsvan kişiliği ve hizmetleriyle şehrin tüm paydaşlarının söz sahibi olduğu, demokrasinin içselleştirildiği, yoksulluğun ve yoksunluğun ortadan kaldırılması için emek verilen bir anlayışı temsil ediyor o dönemde. Kimseyi ayırt etmeden gecekondu bölgelerine hizmet götürerek, şehri çocuk parklarıyla donatarak, sahilleri halka açarak, halkın arsalarını halka geri verme mücadele ederek büyük bir ‘halkçı belediyecilik' örneği sunuyor. İstanbulluların ucuz ve besleyici gıdaya, sağlıklı ve güvenilir suya ulaşabilmesi için bugünün iki önemli kurumu olan Halk Ekmek ve Hamidiye Su gibi şirketleri, Ahmet İsvan'ın döneminde kazanıyor İstanbul. Yine öğrenci ve araştırmacılara zengin kaynaklarla hizmet veren Atatürk Kitaplığı gibi bir değer de kendisinin eseri” diye konuştu.

“MÜCADELECİ KİMLİĞİ REHBER OLUYOR”

İmamoğlu “Ahmet İsvan demokrasiye bağlılığı, halka hizmet tutkusu, katılımcı kişiliği, dürüstlüğü ve karşısına çıkarılan engeller karşısında asla yılmayan mücadeleci kimliğiyle bugün bize ışık tutuyor, rehber oluyor, moral veriyor. Onun yolunda yürümekten gurur duyuyoruz. Biz de bu şehre onun gibi kalıcı eserler bırakabilirsek ne mutlu bize. Halkımızın gönlünde böyle derin bir yer edinebilirsek ne mutlu bize” dedi.

“AYNI SORUNLAR YAŞANIYOR”

Ahmet İsvan'ın kızı Nurhan İsvan, babasının başkanlık döneminde de İBB Başkanı İmamoğlu'nda olduğu gibi 3 büyükşehirin belediyesinin muhalefet partilerinde olduğunu hatırlattı. İsvan “Onun için merkezle herhangi bir anlaşmazlık bütün kaynakların kesilmesine sebep olabiliyordu. Şimdi de tam aynı şey yaşanıyor. Babam bunun için belediyeyi kendine yeterli, doğru dürüst yönetilen bir yer haline getirebilmek için itiraz etti. Şimdi bayrağı devretmiş olduğunu çok büyük bir gururla görüyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu da aynı bayrağı taşıyor. Sergide görecekleriniz, bu maceranın kısa bir kesiti. Buraya gelebilmiş olmanızdan, kıymetinin biliniyor olması nedeniyle, babam çok mutludur şu anda” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi 1 Nisan-20 Haziran tarihleri arasında gezilebilecek.