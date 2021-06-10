Kılıçdaroğlu: Allah aşkına nereye kadar sabredeceğiz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha ebeveynlere hitaben sosyal medya paylaşımında bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçerek, ortaya atılan siyaset-mafya ilişkisi iddialarına karşı izlediği videolardan etkilenen gençlerin ailelerine “Önce gençlerimizi işsiz bıraktılar, şimdi de gayri meşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler, yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir. Evlatlarımızı yozlaştırabilir” diye seslenmiş, ailelere “Ben her yerde erken seçim isteyeceğim. Başka çarem kalmadı. Bana katılın. Her yerde bağıracağız” çağrısında bulunmuştu.

TARİHİ REKORA YAKLAŞTI

CHP lideri bu kez, “Türkiye'de işsizlik tarihi rekora yaklaştı” haberleri üzerinden anne ve babalara sosyal medya hesabından şöyle seslendi:

“Sevgili anne babalar, size seslendim geçen gece. “Önce çocuklarınızı işsiz bırakırlar, sonra da yozlaştırırlar” dedim. İşsizlik rekor kırıyor, en başta da gençler var. Allah aşkına nereye kadar sabredeceğiz? Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Hemen Seçim” etiketi kullanarak erken seçim vurgusunda bulundu.

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