Kılıçdaroğlu: Anıtkabir’de bu ülkenin aslanı yatıyor, sizin gücünüz yetmez ona

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 29 Ekim'e denk cuma günü hutbede Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri'ne ve bazı gazetecilerin Anıtkabir'e alınmamasına tepki gösterdi: Anıtkabir'de bu ülkenin aslanı yatıyor, sizin gücünüz yetmez ona.

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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta kötü giden ülke ekonomisi olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Hepimizin umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla kürsüye çıkan CHP liderinin konuşmasından satır başları şöyle:

– Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Beraber bu ülkede hep birlikte demokrasiyi getireceğiz. Tüm vatandaşlarımızın emin olmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.

– Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olacaktır. Temel amacımız, hedefimiz, felsefemiz budur. Mustafa Kemal Atatürk fikri, vicdanı, irfanı hür gençler istemiştir. Tüm gençlere CHP iktidarında özgürlük vaat ediyorum. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak!

BU KABUL EDİLEBİLİR BİR TUTUM DEĞİL

– Beni üzen; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin anılmamasıdır. Bu kabul edilebilir bir tutum değildir. Diyanet İşleri’ni kuran Atatürk’ün, Diyanet İşleri tarafından en azından cuma hutbesinde anılması gerekirdi.

– Biz herkesin inancına saygılıyız. Cumhuriyetimizin 98. yılında en azından Diyanet İşleri Başkanlığı kendisini kuran Mustafa Kemal Atatürk’e hutbesinde yer verebilirdi. Bu eleştiri haklı bir tutumdur.

– Bazı TV ve gazetelerin muhabirleri Anıtkabir’e alınmadı. O kararı alanlara açık ve net bir şekilde söylüyorum: Anıtkabir’de bu ülkenin aslanı yatıyor, sizin gücünüz yetmez ona.

AYM KARARINI UYGULAYACAKSIN

– 15 Temmuz'da hep beraber darbecilere karşı çıktık. Ama birileri 15 Temmuz'u Allah'ın lutfü kabul edip, milletin ensesinde boza pişirdiler. 125 bini aşkın kişinin KHK’larla görevleri sona erdirildi. Mahkeme kararıyla beraat edenlerin, hakkında takipsizlik kararı verilenlerin, AYM tarafından “suç yoktur” diyerek hakkında karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz.

– AYM kararlarını, mahkeme kararlarını uygulamama konusunda kimden talimat aldılarsa uygulamasınlar. Aksi durumda ‘senin devlet bürokrasisi içinde yerin yoktur’ deyip onu görevden alacağız. AYM kararını uygulayacaksın!

– Ahlakın temel kurallarından birisi yalan söylememek. Milletin sorunlarını çözeceğim diye geliyorsunuz. 128 milyar dolar buharlaşıyor ve siz çıkıp milletin önüne açık ve net yalan söylüyorsunuz? Bunun hesabını soracağız! Soru sorduk: 128 milyar doları hangi koşullarda, kime sattınız? Bu sorunun yanıtını vermediler. Bugün değilse yarın bu sorunun yanıtını alacağız mutlaka!

YALAN SÖYLÜYORSUNUZ

– “2021 yılının yarısına kadar, faaliyetlerine devam etmeyen, işyerleri kapananların bu ülkenin insanlarının yararına kullanılmıştır” dedi. Bu kadar atılmaz! Ahlak diye bir şey var! 128 milyar dolar buharlaşıyor. Siz çıkıp milletin önüne yalan söylüyorsunuz!

– 5202 dolar hane başına para düşmesi lazım… 49 milyon 578 bin lira para ediyor. Nerede bu para? Manava, bakkala, sanayiciye soralım, herkese soralım: Size 5202 dolarlık size bir hizmet verildi mi? Faturalarınız karşılandı mı? Elektrik suyunuz ödendi mi?

– Her davranışları kendi sonlarını getiriyor. Milletin vicdanında derin yaralar açtılar. Ciddi sorunlarımız var ama temelinde adaletsizlik var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hepsini çözeceğiz!