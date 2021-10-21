Kılıçdaroğlu bürokratlara bir kez daha seslendi
Bürokratlara yönelik uyarısı yüzünden başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda AKP'liyle polemik yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj daha paylaştı.
“Saray’ın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum” şeklinde başlayan konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay tarafından hakkında suç duyurusunda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha bürokratlara seslendi.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Sayın Bürokratlar; bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın.