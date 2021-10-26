Kılıçdaroğlu: İktidar Batı’nın çiftçisine çalışıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 7 milyar 365 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yapıldığını açıkladı. "Besici kardeşlerime sesleniyorum bu iktidar Batı'nın çiftçisine çalışıyor size değil" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar bulundu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

TARİHİ BİR GÖREVİMİZ VAR: Çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu ben de biliyorum; esnafımız da, vatandaşımız da. CHP olduğu sürece hiç kimse endişeye kapılmasın. Bu ülkenin demokrasisini büyütmek, gelirini büyütmek gibi tarihi bir görevimiz var. Bu görevin başındayız.

VAR OLAN KADROLARI KİM BOŞ TUTUYOR?: Pandemi döneminde ciddi sorunlar yaşadık. Sağlık çalışanlarımız 36 saat çalıştılar. Büyük mücadeleler verdiler. Onlara minnet borcumuzu alkışlarla dile getirdik. Bir sağlık çalışanının 36 saat çalışması demek kadro eksikliği var demektir. Dışarıda atama beklemeyenleri neden atamıyorsunuz? Var olan kadroları kimler boş tutuyor? 2 Temmuz günü bakan, ‘Atama bekleyen sağlıkçıları atayacağız’ diyor, ne oldu?

740 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMA BEKLİYOR: 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor! Vatandaş düşünsün, neden atama yapılmıyor. Personel eksikliği nedeniyle sağlıkçılar olağanüstü çalışıyor. Biz onları başımızın üstünde taşıyacağız. Atama bekleyen sağlıkçıların atamasını biz gerçekleştireceğiz. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Askeri hastaneleri neden kapattınız? Defalarca söz verdiler askeri hastaneleri açmadılar. İçeride FETÖ’cü varmış. Saray’a baktığın zaman FETÖ’cü ordusu görürsün!

20 BİN ASKER VE POLİS GAZİ SAYILMIYOR: 7 aydır MHP’nin verdiği kanun teklifi bekliyor. 20 bin asker ve polis gazi sayılmıyor! Gazi saymıyorlar ama biz onları gazi sayıyoruz. Gazi arkadaşlarım Saray kimin yanında diye soruyorsanız sizin yanınızda değil ben size söyleyeyim beşli çetenin yanında!

CEBİM “NE OLUR BANA İŞ BULUN” KAĞITLARIYLA DOLU: Serhat şehri Kars’a gittim. Son 20 yıldır kan kaybına uğruyor. Gezdiğim her yerde ceplerim “ne olur bana iş bulun” kağıtlarıyla doldu! Ekonomik açıdan ülkede kan kaybı olduğunda en çok kan kaybı da kimsenin görmedikleri, uzakta gördüğü yerlerde oluyor…

CANLI HAYVAN İTHALATINA 7.3 MİLYAR DOLAR: 9 milyar 171 milyon doları ithalata ödemişiz! 7 milyar 365 milyon dolar canlı hayvan ithal etmişler, buna ödemişler! 373 milyon 215 bin dolarlık küçükbaş hayvan ithal etmişiz! 1 milyar 433 milyon dolar kırmızı ete ödemişiz.

ELİNDEN GELSE CEP TELEFONU DA ALACAK: Besici kardeşlerime sesleniyorum bu iktidar Batı’nın çiftçisine çalışıyor size değil. Size sırtını dönmüş vaziyette. Yem hammaddesine dışarıdan 58 milyar dolar ödemişiz. Sonra dalga geçiyor; cep telefonun var mı? Elinden gelse onu da alacak. Tam bir ahlaksız siyaset algısıyla karşı karşıyayız.

ARABASI VAR DİYE ZENGİN SANIYOR: “Her evde araba var” diye bir şey söylemiş bu şahıs. Buna mı göz diktiniz? Arabası var diye zengin sanıyor. Kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen? Apartman görevlisi kaç lira alıyor, biliyor musun? O insanların rutubet içinde yaşadığını biliyor musun? Bilmiyorsan git, Güngören’e bak, onlar sana anlatsın.

IŞİD’İN BANKA HAREKETLERİNE SES ÇIKARMIYORLAR: Mali Eylem Görev Gücü (FATF) terörü finanse eden alanlarla ve kara parayla mücadele edecekler. Türkiye’yi gri listeye aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını ayaklar altına almaya bu hükümetin ne hakkı var? Terörle mücadele ediyoruz diye laflar ediyor. Ama IŞİD olunca, El Kaide olunca banka hareketlerine ses çıkarmıyorlar. Zannediyorlar ki dünya görmüyor, bilmiyor!

DOLAR TIRMANDI, KİM KAZANDI?: Dolar ne oldu? Fatura kimin sırtına yüklendi? Bir devleti bir kişinin iki dudağına teslim ederseniz büyükelçilik gibi garip olaylarla karşılaşırsınız. Dolar tırmandı, kim kazandı? Esnaf, manav, berber kazanamadı. Dolar endeksli alıp TL ile satıyorlar. Kazanan devlete dolarla borç verenler, dolarla ihale alanlar, köprü ücretini dolarla garanti altına alanlar.. Kaybeden: 83 milyon.