Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 5 dilde yanıt verdi

Partisinin grup toplantısında konuşan ve muhalefetin karşı çıktığı Kanal İstanbul projesine ilişkin CHP'ye eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar, ‘Ödemeyi kesinlikle yapmayız'. Bunlar daha şimdiden ya devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok” açıklamasında bulundu.

“O ZAMAN DEUTSCHE BANK'A DA SÖYLEYEYİM…”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan 5 farklı dilde yanıt verdi. Türkçe paylaşımında Deutsche Bank'ı etiketleyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman Deutsche Bank'a da söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'DEN TAZMİNAT ALAMAYACAK, TÜRKİYE TAZMİNAT TALEP EDECEK”

Kılıçdaroğlu'nun Türkçe dışında Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak yaptığı paylaşımın çevirisi ise şu şekilde:

“Milletimin çıkarlarına ve küresel iklim politikasına aykırı olan ‘Kanal İstanbul' projesini finanse edecek kurumlar Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden tazminat alamayacak. Türkiye topraklarında projeden kaynaklanan her türlü doğal hasar için de tazminat talep edilecektir.”

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