Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi çamaşırhaneye döndürdünüz

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi rüşvetin, baronların paralarının, fuhşun, insan kaçakçılığının meşrulaştırıldığı bir ülke haline getirdiniz. Türkiye'yi çamaşırhaneye döndürdünüz...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

18 Temmuz’da tatile giren TBMM, geçen cuma günü yeniden açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üç ay aradan sonra grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– Yeni yasama dönemi hayırlı olsun. TBMM’de görev alan milletvekillerinin birilerinin değil milletin vekili olmasını istiyoruz. İhale takipçisi milletvekili olmamalı. İktidar olacağız ve siyasi ahlak kanununu getireceğiz.

– 19 yıl iktidar olup da yurt sorununu dahi çözemedilerse bir sorun var demektir. Bunlar halkın sorunlarıyla uğraşmıyor ve de çözemiyor.

– Milletin vekilleri ancak milletin sorunlarına çözüm getirirler. Eğer bazı milletvekilleri milletin vekili değil de iradesini saraya veya birisine teslim etmişse o kişiler milletin vekili olamaz!

– Kirli bir siyaset var. Rüşvet alan siyasetçiler var. Bunu ben değil İçişleri Bakanı söylüyor. Rüşvet alan siyasetçiye kimse dokunamıyor. AK Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Rüşvete savaş açan savcıların olmasını istiyorsan adresin belli…

– Vergi cennetlerinin bir kararnameyle açıklanması lazımdı. Bu kararname bir türlü çıkmadı. AK Parti’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. 2006’dan beri bu karar, uyuşturucu baronlarının paraları, rüşvet paraları için çıkmıyor.

– Türkiye’yi rüşvetin, baronların paralarının, fuhşun, insan kaçakçılığının meşrulaştırıldığı bir ülke haline getirdiniz. Türkiye’yi çamaşırhaneye döndürdünüz…

AYRINTILAR GELİYOR