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Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi çamaşırhaneye döndürdünüz

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi rüşvetin, baronların paralarının, fuhşun, insan kaçakçılığının meşrulaştırıldığı bir ülke haline getirdiniz. Türkiye'yi çamaşırhaneye döndürdünüz...

Yayınlanma: 13:44 - 05 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi çamaşırhaneye döndürdünüz

18 Temmuz’da tatile giren TBMM, geçen cuma günü yeniden açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üç ay aradan sonra grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– Yeni yasama dönemi hayırlı olsun. TBMM’de görev alan milletvekillerinin birilerinin değil milletin vekili olmasını istiyoruz. İhale takipçisi milletvekili olmamalı. İktidar olacağız ve siyasi ahlak kanununu getireceğiz.

– 19 yıl iktidar olup da yurt sorununu dahi çözemedilerse bir sorun var demektir. Bunlar halkın sorunlarıyla uğraşmıyor ve de çözemiyor.

– Milletin vekilleri ancak milletin sorunlarına çözüm getirirler. Eğer bazı milletvekilleri milletin vekili değil de iradesini saraya veya birisine teslim etmişse o kişiler milletin vekili olamaz!

– Kirli bir siyaset var. Rüşvet alan siyasetçiler var. Bunu ben değil İçişleri Bakanı söylüyor. Rüşvet alan siyasetçiye kimse dokunamıyor. AK Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Rüşvete savaş açan savcıların olmasını istiyorsan adresin belli…

– Vergi cennetlerinin bir kararnameyle açıklanması lazımdı. Bu kararname bir türlü çıkmadı. AK Parti’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. 2006’dan beri bu karar, uyuşturucu baronlarının paraları, rüşvet paraları için çıkmıyor.

– Türkiye’yi rüşvetin, baronların paralarının, fuhşun, insan kaçakçılığının meşrulaştırıldığı bir ülke haline getirdiniz. Türkiye’yi çamaşırhaneye döndürdünüz…

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