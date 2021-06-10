Kılıçdaroğlu: Kıbrıs politikası milli davadır

KKTC’de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarlarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Kılıçdaroğlu, kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

EN BÜYÜK ARZUMUZ BAĞIMSIZLIK

Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türkü için Cumhurbaşkanı Tatar'ın ciddi bir mücadele verdiğini belirterek Cenevre'de yapılan görüşmelere işaret etti ve burada Kıbrıs Türkünün 50 yıldır verdiği mücadelenin bir anlamda farklı bir dille seslendirildiğini ama amacın hep aynı olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, rahmetli Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret ettiğini, Küçük'ün kabrinde ‘Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız yaşamak istiyor’ yazdığını hatırlatarak, “Gerçekten hür ve bağımsız olmasını arzu ederiz, en büyük arzumuzdur” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Kıbrıs'ta 50 yıldır verilen mücadelenin sonunda artık KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasını ve tanınmasını, dünyanın saygın ülkelerinden birisi konumuna gelmesini istediklerini, arzularının bu olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, bu çerçevede Kıbrıs Türkünün vereceği her mücadele, çalışma ve görüşmenin son derece değerli olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bizim üzerimize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye'de Kıbrıs politikası milli bir davadır. Siyasi partiler arasında görüş farklılıkları yoktur. Hep birlikte KKTC'nin kendi bağımsızlığı, ekonomik gücünü sürekli güçlendiren, yetiştirdiği öğrencilerle kendi adını duyuran güzel bir devlet burası” ifadelerini kullandı. (İHA)