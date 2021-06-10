Kılıçdaroğlu, Kutlu Adalı’nın ailesiyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Kutlu Adalı’nın Lefkoşa’daki mezarını ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalı Ailesi ile de bir araya geldi.

“HİÇBİR CİNAYETİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEMELİ”

Mezar ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Kutlu Adalı'nın katledilişinin üzerinden yıllar geçti. Asıl failler bulunamadı. Soruşturma yetersiz. Soruşturmanın yetersiz olduğu, delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten.

*Şimdi asıl failler ortaya çıktı yıllar sonra. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık Türkiye'deki ve Kıbrıs'taki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir.

*Failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz. Aile bunu yıllardır bekliyor. Failler ortada, biliniyor. Katiller belli, biliniyor. Gereğinin yapılması lazım. Yazıktır, günahtır.

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