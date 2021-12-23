Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki yaz hep birlikte gıda krizi yaşayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki yaz hep birlikte bir gıda krizi yaşayacağız. Hükümet bunun ne kadar farkında. Emin olun bilmiyor. Gıda kriziyle Türkiye karşı karşıya kalırsa çok daha dramatik sonuçlar çıkabilir ortaya. Yani paranız olsa bile bir şeyleri bulamayabilirsiniz. Bunun önlemini bugünden almak gerekiyor" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Adana Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Mutlu Doğru ve birlik üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kırsalda genç kalmadığını, bu durumun Türkiye için ciddi bir tehlike olduğunu anlatarak, “Kırsal boşaldı. Üretimi kimle yapacaksın. Köylerde yaşlılar kaldı sadece. Gençlerin çalışması lazım, üretmesi lazım. Bunun için de bir önlem alınması lazım.” dedi.

“HAVZA BAZLI PLANAMA YAPILMALI”

Havza bazlı planlama yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti;

*Kim neyi ekecek, önceden herkesin bunu bilmesi lazım. Adana mı, oturulur konuşulur. Adana’nın toprak analizleri yapılır, buğday mı, arpa mı, karpuz mu ekilecek havza bazlı planlama yapılması lazım.

*Planlama yapıldıktan sonra kimin ne ekeceği belli olacak. Artı onun maliyetine bakmak lazım. Üstüne makul bir kar koyacaksınız. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olur. Bu taban fiyatın üstünde çiftçi ektiği ürünü daha yukarı bir bedelle satıyorsa, ihracat yapıyorsa hiçbir sorun yok.

*Daha yüksek bedelle satabilir. İç piyasaya satabilir, ihracat yapabilir, sanayiye satabilir, kendisi bilir ama taban fiyatın altına düştüğü zaman devletin onu satın alması lazım. Böylece çiftçinin zarar edeceği bir modeli sıfırlamamız gerekiyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ YAZ GIDA KRİZİ YAŞAYACAĞIZ”

Adana’da 130 civarında çiftçinin, çiftçi kayıt sisteminden çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, olası bir gıda krizine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, “Çiftçi ekmiyor, ekse zarar edecek zaten. Geçen bir grup çiftçiyle konuşurken dediler ki, ‘Gübre atılması gereken tarlaların sadece yüzde 20’sine gübre atıldı’ Çok pahalı, insanlar o gübreyi alamıyorlar ve o tarlalarına atamıyorlar. Önümüzdeki yaz hep birlikte bir gıda krizi yaşayacağız. Hükümet bunun ne kadar farkında. Emin olun bilmiyor. Defalarca gittiğim her yerde de uyarıyorum. Gıda kriziyle Türkiye karşı karşıya kalırsa çok daha dramatik sonuçlar çıkabilir ortaya. Yani paranız olsa bile bir şeyleri bulamayabilirsiniz. Bunun önlemini bugünden almak gerekiyor.” dedi.

“BU ADALET Mİ YA?”

Ziraat Bankası’nın çiftçiye destek vermesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Halk Bankası’nın esnaf dostu, Ziraat Bankası’nın da çiftçi dostu olması lazım. Siz çiftçiye destek vereceğiniz yerde kalkıyorsunuz ‘Şu televizyonları ve gazeteleri al, sana 700 milyon dolar para vereceğim… ‘Zamanı gelince de ‘Parayı ödemiyorum.’ diyor.

*Buyur, bir çiftçi de desin bakayım, Ben kredimi ödemiyorum.’ diye, traktörüne haciz, hayvanlarına haciz, bu adalet mi ya?

*Biz çiftçilerin aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Esnaf içinde aynı kararı aldık. Halk Bankası’ndan ya da diğer bankalardan aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz.

“ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜNE DE DOLAR GARANTİSİ VERİN”

Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı uygulaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Siz bankaya yatırdığınız mevduat faizini eğer kur karşısında düşük alıyorsa faize dolar garantisi veriyorsunuz. Faize dolar garantisi verdiğinize göre çiftçinin ürününe de dolar garantisi verin. Niye yapmıyorsunuz? Üstelik çiftçi üretiyor, 84 milyon insanın karnını doyurmaya çalışıyor. Fiyat artışlarından dolayı çiftçiyi suçlamak o tam bir felaket. Çiftçinin ürettiği belli zaten. Maliyet kavramını siyasi iktidarın yeteri kadar içselleştirdiğini düşünmüyorum.” dedi.

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