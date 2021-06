Kılıçdaroğlu: ‘Otoriter rejimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları demokratik yollarla değiştirdi’ diyecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi açılış töreni ve ziyaret gerçekleştirmek için gittiği İzmir'de son üç durağı olan; Sasalı İklim Duyarlı Tarım Merkezi Açılış Töreni, 364 Yeni Otobüsün Hizmete Alınış Töreni ile Tarım Fuarı katılımcılarıyla gerçekleştirilen buluşmaya da katıldı.

KILIÇDAROĞLU, ÇOCUKLARIN PARK RİCASINI GERİ ÇEVİRMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun üçüncü durağı Sasalı'daki İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi oldu. Kılıçdaroğlu’nu merkez girişinde karşılayan bir grup çocuk, İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için aralarında imza toplayarak yapılmasını istedikleri parkı Kılıçdaroğlu’na anlattı. Çocukların çizdiği parkın resimlerini inceleyen Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye park için onay verdi.

“DOSTLARIMIZLA İKTİDAR OLDUĞUMUZDA AİLE DESTEĞİ SİGORTASINI GETİRECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu Sasalı'daki açılışın ardından, 364 Yeni Otobüsün Hizmete Alınış Töreni'nde konuştu.

2019'daki yerel seçimlerde hükümetin, seçmenlere, “Aman CHP'ye oy vermeyin, yatırım yapmazlar, yardım yapmazlar” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Tam aksi oldu. Yardım mı kesildi? Tam tersine onların yaptıkları sosyal yardımları üçe dörde katladık. Bu yardımları yaparken de kişilerin onurunu koruduk. Allah'ın izniyle dostlarımızla iktidar olduğunda aile desteği sigortasını getireceğiz.

* Türkiye genelinde CHP'li olsun veya olmasın, nerede bir çocuk açsa, nerede bir aile geçim sıkıntısı çekiyorsa size sözüm söz Anadolu coğrafyasında yoksulluğu sonlandıracağız.

* Bizim ülkemizde al bayrağımızın altında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Millet İttifakı ve belediyelerimizle bunu yapacağız.

“YOL YAKINDIR DİKTATÖRLERİ İNDİRECEĞİZ”

“İktidar olduğumuzda her kuruşun hesabını vereceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Bütün dünya şu gerçeğe tanık olacak; ‘Otoriter rejimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları demokratik yollarla değiştirdi' diyecekler.

* Gençler ülkeye sevgiyi, demokrasiyi getirecekler. Bu gençler ayrışmaya karşı olan gençler. Gençler geleceğimiz.

* Ülkeye, inançla, kararlılıkla demokrasiyi getirecekler. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Yol yakındır diktatörleri indireceğiz.

“TÜRKİYE NEFES ALACAK, İLK 6 AYDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK”

Başkan Soyer'in, dört ayrı yerdeki dört ayrı açılışı işaret ederek “Sizi çok yorduk” sözlerine karşılık veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Ben demokrasi gelmeden, huzur gelmeden asla yorulmayacağım. Yorulmak bize haramdır. Çalışmak zorundayız sizin için. Türkiye için çalışacağız, Türkiye'nin onurunu koruyacağız. Bunu sizin desteğinizle gerçekleştireceğiz.

* Bütün kuşaklardan oy istiyorum. A kuşağından Z kuşağına kadar hepsinden oy istiyorum. Geçmişte hangi partiye oy verdiyse verdi, eyvallah. Şimdi hep beraber demokrasiden yana olmalıyız. 83 milyonun hepsini çok seviyorum.

* 83 milyona hizmet etmek benim en büyük hedefim, en büyük arzumdur. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetidir. Temel hedefimiz bu çıtayı yakalamak ve aşmaktır. Bunu sizlerle beraber yapacağız.

* Güzel Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere il başkanımıza, milletvekillerimize, parti meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında Türkiye nefes alacak, ilk 6 ayda çok şey değişecek.

“ÇİFTÇİNİN BU HÜKÜMETTEN 175 MİLYAR LİRA ALACAĞI VAR”

Kılıçdaroğlu son olarak da Tarım Fuarı katılımcıları ile gerçekleştirilen buluşmaya katıldı.

2006 yılında Tarım Kanunu çıkartıldığını ve bu kanunun 12. maddesine göre ‘her yıl en az milli gelirin yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilmesi’ gerektiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* 2006 yılından bu yana hiçbir zaman bu kanun maddesi tam uygulanmadı. Çiftçilerin, var olan hükümetten, 2006'dan bu yana dünya kadar alacağı var. 175 milyar lira alacağı var eğer işi rakama dökersek.

* Para verilmedi. Sizin hakkınız olan size teslim edilmedi. Demek ki bu konuda sizin ve bizim ortak bir dil geliştirmemiz lazım. Sizi, tarımı, çiftçiyi her dönemde desteklemek zorundayız. Bu sadece bizim görevimiz değil, bu ülkeyi düşünen herkesin ortak görevi olması lazım.

“SAMANIN İTHAL EDİLECEĞİ AKLINIZA GELİR MİYDİ?”

Konuşma yaptığı kürsünün önündeki saman balyalarını işaret eden Kılıçdaroğlu, “Bu samanın yurtdışından ithal edileceği aklınıza gelir miydi? Bu samanın, buğdaydan daha pahalı olacağı aklınıza gelir miydi” diye sordu.

“Demek ki yönetemiyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, “Sağlıklı ve tutarlı bir planlama yapmak lazım. Planlamanın özü şudur: Çiftçi neyi ekeceğini bilecek. Asgariden kaça satacağını bilecek, çünkü o fiyatı devlet belirleyecek. Onun üstüne bir fiyat verirse tüccar, ona satacak. Veremez, onun altına düşerse, devlet taahhüt ettiği fiyattan ürününü satın alacak. Böylece hiç kimsenin zara etmediği, herkesin kazandığı bir alanı hep beraber ayağa kaldırmış oluruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRK ÇİFTÇİSİNİN ÜRÜNLERİNİ DÜNYANIN HER TARAFINA TAŞIYACAĞIZ”

Çiftçiye ve alın terine her zaman şükran duyduğunu; çiftçilerin her zaman yanında olduğunu ve yanında olmaya özen göstereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir siyasetçinin yapabileceği en güzel şey, bu güzel ülkede herkesin huzur içinde yaşamasıdır. En büyük dileğimiz budur. Bunun yolu da, herkesin alın terinin bedelini kazanmasıdır. Size sözüm söz, beraber kazanacağız, birlikte kazanacağız, birlikte Türk çiftçisinin alın terini, ürettiği ürünleri dünyanın her tarafına taşıyacağız” vurgusu yaptı.