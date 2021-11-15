Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı’yla görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla görüşeceğini açıkladı.

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Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Bugün Saray, enerjiye % 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye’nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum.

Kılıçdaroğlu, tam bir ay önce de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüşüp ekonomi yönetimine olan eleştirilerini sıralamıştı.

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