Kılıçdaroğlu vatandaşın kasaba olan borçlarını ödedi

Bursa’da CHP'li belediyelerin toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafında sorunlarını dinledi. Emek Mahallesi’nde bir kasap dükkanına giren Kılıçdaroğlu, işyeri sahibine panoya asılı notları sormuş, zor durumda olan vatandaşın veresiye fişleri yanıtını almıştı.

İL BAŞKANINI TELEFONLA ARADI

Kasabın açıklamalarından etkilenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’yı telefonla arayarak o esnafın ziyaret edilmesini ve vatandaşların borçlarının kapatılmasını istedi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’da dün sabah sabah işyerine giderek alacakları hesaplattı ve selâmını da ilettiği Kemal Kılıçdaroğlu adına borç defterini kapattı.