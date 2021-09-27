Kılıçdaroğlu: Yüzde 99’unun haberi bile yok

Muhtarlara seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklama: Muhtarlık kamu kurumu olarak kabul edilmiyor. Muhtarların yüzde 99'unun bundan haberi bile yok. Dolayısıyla belediye başkanları muhtarlarla ortak proje yapamazlar. Bunun değişmesi lazım.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli ziyaretlerde bulunmak için gittiği Hatay’da muhtar ve apartman görevlileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Muhtarlar, apartman görevlileri, işçiler, memurlar, milletvekilleri, ev kadınları bir sosyal kimliktir. Sorunlarını oturup düşünüp, tartışmamız lazım. Politikamızı sosyal kimlikler üzerinde inşa edip, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Demokrasinin temel taşı muhtarlardır. Türkiye topraklarında yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Bir kanun çıktığı zaman toplumun beklentilerine, ülkenin çıkarlarına uygun çıkması lazım. Demokrasi dediğimiz kavram sürekli gelişen bir kavramdır.

– Niye sizin tek bir muhtarlık kanununuz yok? Çünkü muhtarlara önem vermiyorlar. Eğer ülkenizde demokrasiyi geliştirmek ve büyütmek istiyorsanız muhtarlar için bir kanun çıkması lazım. Seçimle gelen herkes için var ama sizin bağımsız bir kanunuz yok. Bu kardeşiniz onu hazırladı. Belediye seçimlerde oy kabinine gireriz, bakarız oy vereceğimiz muhtarın pusulası yok. Biri almış götürmüş. Yaşıyorum ben bunu arkadaşlar. Niye sizin için birleşik oy pusulası yok. Olsa, böyle bir şey olmayacak. Çünkü muhtarı değersizleştiriyorlar. Şimdi bir şey daha yapıyorlar. Muhtarlık seçimleri ile belediye seçimlerini ayıralım diyorlar. Buna karşı çıkın, sandığa seçmen getiremezsiniz.

HER MUHTARIN BİR YARDIMCISI OLACAK

– Öyle muhtar arkadaşlar gördüm ki barakada, kirada oturuyorlar. Niye sizin doğru düzgün bir yeriniz yok? Burası sizin tapulu yeriniz olmayacak, muhtarlık evi olacak. Bizim bazı belediyelerimiz böyle binalar yapıyorlar. Gönlümüzde yatan tek tip muhtarlık evi olmalı, Türkiye’nin her yerinde de olmalı. Ben muhtarlara yardımcı bir personel verilsin dediği zaman kıyamet koptu. Niye vermeyeyim? KPSS sınavına girmiş bir genç yardımcısı olacak.

– Sizin bir bütçeniz neden yok? Ben bunu söylediğim zaman parayı nereden bulacaksın diyorlar. Benim maliyeci olduğumu bilmiyorlar herhalde onu söyleyenler… 27.5 yılımı buna ayırdım. Muhtarların mütevazi de olsa bir bütçesi olması lazım. Muhtarlık kamu kurumu olarak kabul edilmiyor. Muhtarların yüzde 99’unun bundan haberi bile yok. Dolayısıyla belediye başkanları muhtarlarla ortak proje yapamazlar. Bunun değişmesi lazım.