Kılıçdaroğlu Z kuşağı ile buluştu: Konsol-cep telefonu indirimli olacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç’un Twitch kanalında canlı yayın konuğu oldu.

“SEÇİLDİĞİMDE HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYİ ÖZGÜRCE YAPACAKLAR”

“Gençliği nasıl mutlu edeceksiniz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Bu gençlik özgürlük istiyor. Attığı bir tweet dolayısıyla sabahın 6’sında evinin kapısının polisler tarafından çalınmasını istemiyor. Emin olun, seçildiğimde beni hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar. Ben de o eleştirilerden ders alacağım. Çünkü onların öğrenme, benim de anlama dönemim” ifadelerini kullandı.

“KONSOLU, TELEFONU ZAMLI DEĞİL İNDİRİMLİ ALACAKLAR”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlerin almakta zorlandığı konsol, cep telefonu gibi teknolojik ürünlerle ilgili de “Konsol mu alacaklar? Cep telefonu mu alacaklar? Gençler için indirim yapılacak. Sadece gençler için. Anneleri babaları için değil. Gidecekler, nüfus cüzdanlarını gösterecekler ve alacaklar” dedi.

Üniversitede okuyan gençlerin yurt sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, “Bir yılda yurt sorununu çözeceğim” şeklinde konuştu.

“BİZİM İKTİDARIMIZDA GENÇLER 6 AYDA BAHARI GÖRECEK”

‘Ben seçildiğimde’ ifadesine açıklık getiren Kılıçdaroğlu, “Partiyi kast ediyorum. Partimiz iktidar olduğunda. Partimiz iktidar olacaktır, buna yürekten inanıyorum. İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler. 6 ayı bir köşeye yazsınlar. 6 ayda özgürlüğü, baharı, Türkiye’yi görecekler. Bu konuda en ufak bir endişeleri olmasın” ifadelerini kullandı.

“KYK FAİZLERİNİ SİLECEĞİM”

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları içinse Kılıçdaroğlu, “Faizlerini bir hafta içerisinde sileceğim. İşe girip sigorta primi ödemeye başladıkları andan itibaren onlardan ana paralarını faizsiz, belli taksitler içerisinde alacağız” dedi.

“SAĞ OLUN, VAR OLUN”

Yayının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Gençler, 10 yıldır iftiralarla, trollerle benim hakkımda algı oluşturdular. Artık bunu yapamayacaklar. Kararlıyım, yaptırmayacağım. Şu an Jahrein söyleşisi yorumlarınızı okuyorum. Çayımın lezzeti bile bir başka bu gece. Sağ olun, var olun! Demokrat amcanız Kemal” ifadelerini kullandı.

320 BİN KİŞİ CANLI TAKİP ETTİ

Twitch’te yaklaşık 1,5 saat süren yayın, ortalama 262 bin anlık izleyici tarafından takip edildi. Canlı yayında en yüksek anlık izleyici sayısı 320,455 bin oldu.

Kılıçdaroğlu’nun katıldığı program sosyal medyada da gündem oldu. 27 binden fazla bu programla ilgili sosyal medya paylaşımı yapıldı.

MANSUR YAVAŞ DA TWITCH YAYINI YAPMIŞTI

Mart ayında Pqueen isimli Twitch yayıncısının konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 300 bini aşkın anlık izleyici sayısına ulaşmıştı.

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim var

İlginizi Çekebilir CHP lideri Kılıçdaroğlu Akşener'in Rize'de yaşadıklarını değerlendirdi: Kesinlikle organize