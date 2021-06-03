Kılıçdaroğlu’ndan aşı tepkisi: Hayatımda bu kadar beceriksiz bir hükümet daha görmedim

Bir dizi toplantıya katılmak ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Aydın'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleriyle yaptığı toplantı sonrası Kuşadası'na geçti.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan ‘Ada Camping’ kamp alanını hizmete açan Kılıçdaroğlu, ardından Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi’nin 16 yatırımının açılışını gerçekleştirdi ve turizm sektörünün temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantı başında yaptığı konuşmada Türkiye'nin demokrasi anlayışında bir tuhaflık olduğu için turist gelmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde herkes düşüncelerini özgürce ifade edebiliyor, siyasi iktidarı eleştirebiliyor. Bunların hepsi var bizde ama yine turist gelmiyor. Demek ki bizim demokrasi anlayışımızda bir tuhaflık var. Dünyanın öngördüğü çağdaş demokrasiyi ülkemize getirmek zorundayız” dedi.

“DEMOKRASİNİN OLDUĞU YERDE KİŞİ KENDİSİNİ GÜVENDE HİSSEDER”

Başbakanlıkları döneminde Binali Yıldırım ile Ahmut Davutoğlu'nun kendisini ziyaret ettiklerinde “Tam üyelik için Avrupa Birliği'nin fasıl açmasını bekliyoruz. Fasıl açmazlarsa bir şey yapmayacağız“ dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Niye fasıl açmalarını bekliyoruz. İster fasıl açsınlar ister açmasınlar. Demokrasinin kuralları neyse, bütün kuralları kendi ülkemize getirelim.

* Almanya'ya Fransa'ya, Hollanda veya Belçika'ya diyelim ki sizin ülkenizdeki demokrasi kurallarının hepsi bizim ülkemizde de var. Sizin fasıl açmanıza bile ihtiyacımız yok diyebilelim.

* Demokrasinin olduğu yerde kişi kendisini güvende hisseder. Siz bütün ülkelerle kavga ederseniz size neden turist göndersinler. Barışçıl bir dış politikanızın olması lazım.

“BUNU YAPARSAK TURİZM 12 AYA YAYILIR”

Bu sorunların aşılabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Sizin durumunuzu anlıyorum. Ciddi bir fatura ödüyorsunuz bunun da farkındayım. Ama tüm bunlar aşılabilir. Karamsar değilim. Bunlar düzelebilir, düzeltmek zorundayız. Düzeltmek konusunda çok kararlıyız.

* Değişik siyasi görüşler Millet İttifakı’nda bir araya geldi. Biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Herkes inancını özgürce yaşayacak. Kimliğinden ötürü hiç kimse suçlanmayacak.

* Herkesin yaşam tarzına saygı duyulacak. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmeyecek. Biz bunu yapacağız. Bunu yaptığımızda turistte gelir kalıcı olur. Turizm 12 aya yayılır.

“BU KADAR BECERİKSİZ BİR HÜKÜMET GÖRMEDİM”

Konuşmasında aşı konusunda yaşanan sıkıntıları da dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Pandemi döneminin kendine özgü koşulları var, bunun farkındayım. Ama hayatımda bu kadar beceriksiz bir hükümet daha görmedim.

* 27 buçuk yıl devlete hizmet eden, rahmetli İnönü'den sonra hemen hemen tüm başbakanlarla çalışan biri olarak bu kadar beceriksiz bir hükümet hiç görmedim. Bir aşı işini bile halledemediler.

* Sizler de artık Türkiye'nin sağlıklı yönetilmediğini görüyorsunuz. Soru sormak bile neredeyse suç haline geldi.

* Parlamentonun bunu sorması lazım, bu aşılar neden gelmiyor diye sorması lazım, ama parlamento da yetkisiz konumda şu anda. Bu konuda araştırma yapamıyor, çünkü karar alamıyor.

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