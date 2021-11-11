Kılıçdaroğlu’ndan ‘Başak Cengiz’ talimatı

İstanbul'da 28 yaşındaki Başak Cengiz'in kılıçla katledilmesine duyduğu öfkeyi sosyal medya hesabı üzerinden dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz" demişti. CHP liderinin bu paylaşımını alıntılayan Halil Dede adlı sosyal medya kullanıcısı öldürülen kadına hakaret etti. Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine avukatı Celal Çelik söz konusu iğrenç paylaşımı yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Türkiye’yi sarsan kadın cinayetlerine tepkiler devam ederken kendini bilmez Halil Dede adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çeken bir paylaşım yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Başak kızım… Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz” şeklinde paylaşımına yorum yapan kullanıcı, daha bugün toprağa verilen kadın için iğrenç ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU TALİMA VERDİ

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden “Erdoğan ile aynı söylemde bulunan densiz @HalilDe04100370 isimli Twitter kullanıcısı hakkında Sayın Genel Başkanımızın talimatı üzerine derhal işlem başlattık. Bu kişiden hesap soracağız! Elbette, sandıkta da Erdoğan’dan halkımız hesabını soracak!..” dedi.

TANIMADIĞI BİRİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Ataşehir'de önceki gün 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, yolda yürüdüğü sırada hiiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

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