Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kimse senin racon keser havalarını çekmek zorunda değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Boğaziçili öğrencileri 'terörist' ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini taklit eden öğrencilere soruşturma açmasına dair bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

* Erdoğan, TikTok'ta taklidini yapan gencecik öğrencilere soruşturma başlatmış şürekan. Dün de sen, Boğaziçi öğrencilerine “terörist” dedin. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak.

* Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil. Sen vicdanını yitirmiş olabilirsin ama dokundurtmayız bu ülkenin evlatlarına.

* İşsiz bırak, terörist de! Yurtsuz bırak, terörist de! Kayyum ata başlarına, terörist de. Espri yapana soruşturma başlat. Sahi bu gençlerin hayatını kim terörize ediyor?