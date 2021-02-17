Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘terbiyesiz’ yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara il kongresinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine sert yanıt verdi.

Erdoğan, “Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Terbiyesiz herif” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu “İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir” notuyla paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

* Bugün Erdoğan bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip ‘terbiyesiz’ bile diyor. Ne için söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için.

* Ve kendisine 5 soru sordum. Şehit aileleri adına sordum, milletimiz adına sordum. ‘Bu 5 soruya yanıt ver’ dedim, en azından toplum neyin olup olmadığını öğrensin diye.

* Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçe ile hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim.

* Ve yine sana söylüyorum, o 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım.