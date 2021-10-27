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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: ‘Oynatalım Uğurcuğum’ siyasetinde sana başarılar

Erdoğan'ın AKP grup toplantısında kendisine hedef alan video yayınlamasına yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 13:48 - 27 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: ‘Oynatalım Uğurcuğum’ siyasetinde sana başarılar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında kendisine hedef alan video göstermesine sosyal medyadan yanıt verdi.

“OYNAT UĞURCUM” SİYASETİ

Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. “Oynatalım Uğurcuğum” siyasetinde sana başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

11 YILLIK MAĞLUBİYET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef almış ve Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ait görüntüleri izlettirmişti. Söz konusu videoda, “11 yıllık mağlubiyetlerden hiçbir ders çıkarmayan” ifadesi yer almıştı.

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