Kılıçdaroğlu’ndan Sakarya Zaferi mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Milli mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanışının 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerine yer verdi.