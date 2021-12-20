Kılıçdaroğlu: Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde

Ekonomiye dair paylaşımlar yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır. Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomiye dair paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan'ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın” dedi.

“ORGANİZE KÖTÜLÜK, GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR DELİLİK”

“Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:

* Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır.

* Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!

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