Kılıçdaroğlu’ndan yaşam mücadelesi veren Mısra Öz’e destek mesajı

Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz’ün 1015 gündür adaletin yerini bulması için verdiği mücadeleye, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda olmasından dolayı pek çok isim destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından Mısra Öz'e destek mesajı paylaştı. CHP lideri paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1015 GÜN OLDU

“Mısra Öz yoğun bakımda. Dünyadaki en büyük acı evlat acısı. Oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi veriyor, onun yerine ben yazayım. 1015 gün oldu. Çorlu Tren Kazasında adalet yerini bulmadı.”