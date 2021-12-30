Kılıçdaroğlu’ndan yeni yıl mesajı: Yeter ki, yeter de

CHP'nin '19 yıllık olta' isimli tanıtım filminde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni yıl mesajı yer aldı. Kılıçdaroğlu, "Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende. Karar verme, değiştirme gücü sende. Yeter ki, yeter de. Yeni yılımız umutlu, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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CHP, ’19 yıllık olta’ isimli tanıtım filmi yayınladı. 19 yıllık iktidarın oltaya benzetildiği ve denizde balık kalmadığının vurgulandığı videoda balıkçının “Hava garip. Rüzgar ters. Bulutlar alçak” demesi üzerine genç kızın balıkçı babasına “Yine dış mihraklar diyorsun yani?” sorusunu sorması dikkat çekti.

Genç kız ayrıca “Balık yoksa bu kadar yemi kim yedi? 20 senelik oltanın suçu yok mu yani?” sorusunu sorduğu görüldü. Uzun zamandır kullandığı oltayı savunan babaya genç kız, “Yetmez mi artık? Bir değiştirelim baba ya. Hem bak yarın yeni yıl” cevabını verdi.

KILIÇDAROĞLU: YETER Kİ, YETER DE…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yıl mesajı ise videonun sonunda yer aldı. Kılıçdaroğlu, “Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende. Karar verme, değiştirme gücü sende. Yeter ki, yeter de. Yeni yılımız umutlu, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

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