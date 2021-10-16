Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Türkiye’ye girerken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi” denildi.